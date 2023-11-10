انهيار منزل مكون من طابقين دون خسائر فى الأرواح بسوهاج



انهار منزل مكون طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والطين ومعرش بأفلاق النخيل والعروق بناحية البندر بمركز ومدينة ساقلته دون خسائر فى الأرواح وانحصرت التلفيات في الانهيار وتحطم بعض المنقولات المنزل.



وكان الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقى بلاغا من غرفة الأزمات يفيد بحدوث انهيار جزئى بمنزل بنطاق الوحدة المحية للمركز ومدينة ساقلته وتم الدفع بالمعدات لمكان الإنهيار ولا توجد خسائر بالأرواح، أو إصابات بشرية.

وبالفحص تبين أن منزل ع. ع. يقيم بناحية بندر ساقلته شارع الجزائ ومنزل مكون من طابقين ومبنى من الطوب الأحمر والطين ومسقوف بجزوع النخيل والعروق ولا توجد خسائر في الأرواح، أو إصابات.

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تم الدفع بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة من أجل رفع الأنقاض الناتجة عن واقعة الانهيار وتم إخطار الأجهزة الأمنية، وتم إبلاغ التضامن الإجتماعى.

وكان الوحدة المحلية أصدر قرار إزالة سابق للمبنى قبل ذلك من عدمه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.