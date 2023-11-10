الجمعة 10 نوفمبر 2023
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حوادث

مقتل طالب في مشاجرة مع عاطل وأصدقائه بدمياط

مقتل طالب في مشاجرة
مقتل طالب في مشاجرة مع عاطل وأصدقائه بدمياط

لقي طالب مصرعه على يد عاطل وأصدقائه قاموا بتمزيق جسده في دمياط بسبب خلافات سابقة وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهمين.

 

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تلقى قسم شرطة أول دمياط اخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها طالب مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح نافذ بالصدر" وتوفـى عقب وصوله.

 

وبسؤال شاهد الواقعة (طالب - مقيم بدائرة القسم) أفاد بحدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين المتوفـى، وعاطل "له معلومات جنائية"، وآخران - جميعهم مقيمين بدائرة القسم لخلافات سابقة بينهم.

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وقام على إثرها الأول بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته، وبسؤال والد المتوفـى أيد ذلك.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة (مطواة)، وبمواجهتهم اعترفوا بترتكابهم الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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