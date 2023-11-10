الجمعة 10 نوفمبر 2023
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حوادث

حريق يلتهم مخزن أخشاب فى حدائق الأهرام

حريق يلتهم مخزن أخشاب
حريق يلتهم مخزن أخشاب فى حدائق الأهرام، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب أسفل عقار سكنى فى منطقة حدائق الأهرام.

حريق يلتهم مخزن أخشاب فى حدائق الأهرام 

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كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مخزن أخشاب  داخل عقار بمنطقة البوابة الاولى بحدائق الأهرام وعلى الفور انتقل 3 سيارات اطفاء وقوات الشرطة الى مكان البلاغ.

وكشف الفحص بان النيران نشبت فى مخزن الاخشاب اسفل العقار والتهمت معظم محتوياته فيما تمكن رجال الاطفاء من محاصرة كرات اللهب واخماد الحريق ومنع خطر الامتداد الى المجاورات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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غرفة عمليات النجدة بمديرية امن الجيزة حريق فى مخزن حدائق الأهرام

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