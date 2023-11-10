حريق يلتهم مخزن أخشاب فى حدائق الأهرام
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب أسفل عقار سكنى فى منطقة حدائق الأهرام.
حريق يلتهم مخزن أخشاب فى حدائق الأهرام
كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مخزن أخشاب داخل عقار بمنطقة البوابة الاولى بحدائق الأهرام وعلى الفور انتقل 3 سيارات اطفاء وقوات الشرطة الى مكان البلاغ.
وكشف الفحص بان النيران نشبت فى مخزن الاخشاب اسفل العقار والتهمت معظم محتوياته فيما تمكن رجال الاطفاء من محاصرة كرات اللهب واخماد الحريق ومنع خطر الامتداد الى المجاورات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.