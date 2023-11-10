الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية أمام قائدى السيارات في الجيزة والقاهرة

سيولة مرورية، فيتو
سيولة مرورية، فيتو

شهدت الحركة المرورية صباح اليوم الجمعة أمام قائدي السيارات على الطرق الصحراوية والرئيسية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة سيولة مرورية وسط تواجد خدمات الانتشار السريع للتدخل في حالة الطوارئ.

 

الحالة المرورية اليوم الجمعة 10 نوفمبر 

 

وشهدت حركة المركبات انتظاما بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر – 15 مايو – الجلاء – كوبري عباس – كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الاوتوستراد وصلاح سالم ونفق العروبة ونفق الأزهر.

Advertisements

 

حالة المرور على الطرق 
كما انتظمت حركة السيارات على الطرق الصحراوية والساحلية الإسكندرية الصحراوي  والعلمين الصحراوي  والسويس الصحراوي  وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبا لأية حالة طارئة.

سيارات الإغاثة على الطرق
ووزعت الإدارة العامة للمرور  عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الحالة المرورية اليوم الحالة المرورية الحالة المرورية اليوم الجمعة الحركة المرورية حالة الطرق اليوم حالة الطرق حالة المرور على الطرق حالة المرورية شارع البحر الأعظم

مواد متعلقة

ضبط صيدلي تهرب من سداد أموال شركة مملوكة للدولة بالدقهلية

ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط والجيزة

ضبط صيدلي غسل 11 مليون جنيه حصيلة التهرب من سداد أموال الدولة ببورسعيد

شجاعة سيدة تقود الشرطة لضبط 30 طن سكر محجوبة عن الأسواق في دمياط

القبض على المتهمين فى واقعة فيديو سرقة محور صفط اللبن بالجيزة

مقتل مزارع على أيدي جيرانه فى أسيوط

ضبط مخدرات في المنوفية بأكثر من 2.2 مليون جنيه

طالب ينهى حياة زميله فى البحيرة

الأكثر قراءة

أخبار مصر: صحيفة تكشف عن خطوة قد يتخذها السيسي ضد إسرائيل، ليلة دامية على مستشفيات غزة، موقف ماتزاري من تدريب الزمالك

عدلي القيعي يتحدث عن مصير القندوسي وشبح يطارد الأهلي

مصرع عامل، اعتقد الروبوت أنه صندوق خضار فقتله سحقا

سكاي سبورتس: تين هاج فى أمان

كريمة، حكاية فاتنة المعادي من حياة الترف لتمريض محمد فوزي، وهذه قصة تحريض عبد الوهاب لها على فريد الأطرش

المؤتمر الانتخابي الأول للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة في الدقهلية اليوم

حبس شخصين بتهمة سرقة أجزاء من السور الحديدى لمحور صفط اللبن بالجيزة

أمير قطر يغادر الدوحة للقاء الرئيس السيسي

Advertisements

منوعات

المزيد

مصرع عامل، اعتقد الروبوت أنه صندوق خضار فقتله سحقا

بضربة سودانية، اختراق برنامج "تشات جي بي تي" لتحيزه لإسرائيل

كيد نسائهم عابر للقارات، إسرائيليتان تهينان وتستفزان عائلة فلسطينية في جنوب أفريقيا (فيديو)

لا يستطيع ارتداء القميص بمفرده.. الرئيس الأمريكي يتعرض لموقف محرج (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الجبس اليوم الجمعة 10-11-2023 في السوق المصري

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الجمعة 10-11-2023 في الأسواق

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 10-11-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الجمعة 10-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

فوائد القهوة الخضراء، تنقص الوزن وتحافظ على القلب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل: أفضل طريقة يتقرب بها العبد لله للحصول على السلام النفسي هي ذكر الله

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 10 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 10 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية