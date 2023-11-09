مع بدء الحملات الانتخابية للمرشحين، الجدول الزمني التفصيلي للانتخابات الرئاسية 2024

تبدأ اليوم الخميس، رسميا فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وفى السطور التالية ننشر الجدول الزمنى التفصيلي لانتخابات الرئاسة، وموعد بدء فترة الصمت الانتخابي وتصويت المصريين فى الداخل والخارج.

وبدأت مؤخرا الهيئة الوطنية للانتخابات تنفيذ الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، بعد دعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.

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وتلقت الهيئة الوطنية للانتخابات طلبات الترشح من الخميس 5 أكتوبر ولمدة 10 أيام، بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

تقدم "فيتو" الجدول الزمني التفصيلي الكامل للانتخابات الرئاسية 2024

تفصل المحكمة الإدارية العليا في ما يُقدم إليها من طعون، ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر من الأحد إلى الثلاثاء، خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر

اختيار المرشحين للرموز، وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح، وأيضا آخر موعد لسحب طلب الترشح يوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر.

إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية، يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر.

بدء الحملة الانتخابية، يوم الخميس 9 نوفمبر.

آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه، يوم الأربعاء 15 نوفمبر.

نشر التنازلات بالجريدة الرسمية وبصحيفتي الأخبار والجمهورية خلال يومين من تاريخ تقديم التنازلات.

توقف الحملات الانتخابية وبدء فترة “ الصمت الدعائي” لانتخابات المصريين في الخارج اعتبارا من الساعة 12 صباحا يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر، قبل يومين من تاريخ الاقتراع بالتوقيت المحلي لكل دولة.

انتخاب المصريين في الخارج اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة، أيام الجمعة والسبت والأحد بتاريخ 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة “ الصمت الدعائي ” لانتخابات الداخل اعتبارا من الساعة 12 صباحا يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر.

الانتخاب داخل مصر اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، بتاريخ 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

انتهاء عملية فرز الأصوات وتسليم المحاضر إلى اللجان العامة، وصدور قرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، وإعلان الحصر العددي للأصوات، يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023.

تلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون على قرارات اللجان العامة، يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر.

البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة، يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023.

إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ونشرها بالجريدة الرسمية يوم الإثنين 18 ديسمبر 2023.

استئناف الدعاية الانتخابية بجولة إعادة الإنتخابات الرئاسية، وتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، يوم الثلاثاء الموافق 19 .

تقدم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا يومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخ 19 و20 ديسمبر 2023.

فصل المحكمة الإدارية العليا في ما يُقدم لها من طعون، ويُنشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر، من الخميس إلى السبت، 21 وحتى 30 ديسمبر 2023

توقف الحملات الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الخارج، يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024.

انتخابات الإعادة في الخارج، ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة أيام الجمعة والسبت والأحد، 5 و6 و7 يناير 2024.

توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لـ انتخابات الرئاسة الإعادة في الداخل يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024.

إجراء الإعادة في انتخابات الرئاسة الداخل، ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و9 و10 يناير 2024.

انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر إلى اللجان العامة، وصدور قرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، وإعلان الحصر العددي للأصوات، يوم الخميس 11 يناير 2024

تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون على قرارات اللجان العامة، يوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024.

البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة، يومي السبت والأحد، 13 و14 يناير 2024.

إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه الثلاثاء، يوم 16 يناير 2024.

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