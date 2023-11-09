طريقة جديدة لتفادي الحوادث المرورية باستخدام إضاءة قوس قزح (فيديو)

كثيرا ما تقع الحوادث المرورية بسبب نوم السائقين أثناء القيادة، ومؤخرا، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، فيديو تظهر فيه أضواء ليزر ساطعة، في طريق تشينجداو ينتشوان السريع في الصين، لتعزيز السلامة على الطرق وتجنب الحوادث، ومنع السائقين من النوم أثناء القيادة عندما تضئ هذه الأنوار الساطعة الطريق فجأة.

منع السائقين من النوم

وقد تباينت ردود أفعال رواد الموقع، فكتبت المشاركة التي قامت بنشر مقطع الفيديو: "تستخدم هذه الأضواء لمنع السائقين من النوم على إحدى طرق الصين السريعة".

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وأكدت: "تظهر أضواء ليزر نابضة بالحياة تومض فوق المركبات، وهي مصممة لتنشيط السائقين، ومنعهم من النوم".

على طريق قوس قزح

وقال آخر: "كنت أقود مسرعًا معتقدًا أنني على طريق قوس قزح".

وأضاف مشارك: "يالها من فكرة، من لم تعمه الأضواء القوية، سيصيبه الارتباك".