الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

طريقة جديدة لتفادي الحوادث المرورية باستخدام إضاءة قوس قزح (فيديو)

الليزر لتنبيه السائقين،
الليزر لتنبيه السائقين، فيتو

كثيرا ما تقع الحوادث المرورية بسبب نوم السائقين أثناء القيادة، ومؤخرا، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، فيديو تظهر فيه أضواء ليزر ساطعة، في طريق تشينجداو ينتشوان السريع في الصين، لتعزيز السلامة على الطرق وتجنب الحوادث، ومنع السائقين من النوم أثناء القيادة عندما تضئ هذه الأنوار الساطعة الطريق فجأة.

منع السائقين من النوم

وقد تباينت ردود أفعال رواد الموقع، فكتبت المشاركة التي قامت بنشر مقطع الفيديو: "تستخدم هذه الأضواء لمنع السائقين من النوم على إحدى طرق الصين السريعة".

Advertisements

 

وأكدت: "تظهر أضواء ليزر نابضة بالحياة تومض فوق المركبات، وهي مصممة لتنشيط السائقين، ومنعهم من النوم".

على طريق قوس قزح

وقال آخر: "كنت أقود مسرعًا معتقدًا أنني على طريق قوس قزح".

وأضاف مشارك: "يالها من فكرة، من لم تعمه الأضواء القوية، سيصيبه الارتباك".

رادار المرور يحرر 1291 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

رادارات المرور تحرر 2193 مخالفة تحدث فى المحمول أثناء القيادة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحوادث المرورية أضواء ليزر تشينجداو ينتشوان السريع في الصين قوس قزح

مواد متعلقة

فتاة تقود سيارتها مسافة 1600 كيلومتر من أجل اختبار القيادة

رادار المرور يحرر 1291 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

الأكثر قراءة

سيف فاروق جعفر يثير غضب الجماهير، وانفعاله يعيد مصطفى فتحي لمكانته بالزمالك

إخلاء سبيل هبة قطب وابنتها في الاعتداء علي موظف أمام مول بالشيخ زايد

شركة فوري تكشف حقيقة اختراقها والاستيلاء على بيانات العملاء

مصدر بـ الأهلي يكشف موقف كولر من ضم ايبوكا

انفجار كبير في إيلات المحتلة والقوات الإسرائيلية تهرع إلى موقع الحادث (صور)

باسم يوسف يكشف معجزة جديدة تؤكد قرب عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة لأهلها

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر البرتقال في سوق العبور

طريقة جديدة لتفادي الحوادث المرورية باستخدام إضاءة قوس قزح (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

طريقة جديدة لتفادي الحوادث المرورية باستخدام إضاءة قوس قزح (فيديو)

الفيضانات تغرق عشرات المنازل، وتقطع مياه الشرب عن الآلاف في فرنسا

تحفة بيكاسو، بيع "امرأة الساعة" بـ 140 مليون دولار

ياسمين محمود تتوج بلقب «ملكة جمال العرب 2024» من أجل غزة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر البرتقال في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع لأقل سعر منذ 12 شهرًا

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض سعر البسلة والبامية في سوق العبور

مؤشر الدولار الأمريكي، حركة العملة الخضراء اليوم الخميس 9-11-2023

المزيد

انفوجراف

ألمانية فاجأته بتعلم العربي ودخول الإسلام.. أسرار في حياة الفنان أحمد خليل (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح، فوائدها وفضل المواظبة عليها يوميا

تفسير حلم الأرز المطبوخ في المنام وعلاقته بكسب أموال كثيرة

حكم إذاعة الصلاة وقراءة القرآن والتواشيح والابتهالات عبر مكبرات الصوت

المزيد
الجريدة الرسمية