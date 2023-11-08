الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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منوعات

فتاة تقود سيارتها مسافة 1600 كيلومتر من أجل اختبار القيادة

إميلي دويل، فيتو
إميلي دويل، فيتو

 لجأت فتاة بريطانية إلى قيادة سيارتها لمسافة ألف ميل (1600 كيلومتر) لتتمكن من الخضوع لاختبار القيادة، بعد أن فشلت في حجز موعد للاختبار في مكان قريب من منزلها.

اختبار القيادة

 وقد خاضت إميلي دويل (22 عامًا) مغامرة على طول الطريق إلى أبردين من مسقط رأسها في وندسور، بيركشاير، لإجراء اختبار القيادة.

إميلي دويل ووالدتها، فيتو

وأوضحت إميلي، وهي طالبة مسرح موسيقي، أنها كانت تحاول حجز اختبار القيادة بالقرب من المنزل، منذ اجتياز امتحانها النظري في أبريل الماضي.. وبعد محاولات طويلة، لم تتمكن من الحصول على موعد بالقرب في بيركشاير، لذلك قررت البحث في مكان آخر.

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السفر إلى المدينة الاسكتلندية

ولأن والدة إميلي السيدة أودري (50 عامًا)، من أبردين، قررتا السفر إلى المدينة الإسكتلندية، وحجزت إميلي اختبارها هناك، وسافرتا إلى اسكتلندا معًا في أواخر الشهر الماضي، وتمكنت إميلي من اجتياز اختبار القيادة مع 6 قاصرين.

ومع ذلك فإن الرحلة لم تكن خالية من التحديات، حيث اضطر إميلي ووالدتها إلى إنفاق 150 جنيها إسترلينيا (185 دولارا) على تكاليف الوقود وحدها. 

فيضانات ناتجة عن العاصفة

وقادت السيارة أيضًا في فيضانات ناتجة عن العاصفة بابيت أثناء محاولتهما الوصول إلى أبردين، بحسب موقع ميترو البريطاني.

إميلي دويل، فيتو

وأضافت إميلي بعد هذه المغامرة: "أنا مرتاحة حقًا لأنني نجحت.. أول شيء فعلته هو الذهاب إلى الجامعة.. أعتقد أن الخطة أتت بثمارها.. كان من الممكن أن أنتظر عامًا أو أكثر لإجراء الاختبار بالقرب من المنزل.. أعتقد أن الأمر كان يستحق العناء، لكنه تطلب الكثير من التخطيط والوقت".

أوقات انتظار اختبار القيادة

وفي السياق، قال متحدث باسم وكالة معايير السائقين والمركبات: "نحن نتخذ جميع التدابير الممكنة لتقليل أوقات انتظار اختبار القيادة.. إن العمل الذي قمنا به حتى الآن، جنبًا إلى جنب مع تعيين الممتحنين لدينا، يؤدي بالفعل إلى إنشاء أكثر من 40.000 اختبار إضافي كل شهر.. نحن نحث المتعلمين بشدة على حجز اختبار القيادة الخاص بهم فقط، عندما يكونون مستعدين لاجتيازه".

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