القاهرة الإخبارية: عبور 12 سيارة إسعاف كويتية إلى غزة من معبر رفح

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، مساء اليوم، بعبور 12 سيارة إسعاف كويتية غزة من معبر رفح، إهداءً من الكويت إلى سكان القطاع، في ظل تردي الأوضاع الإنسانية على خلفية العدوان الإسرائيلي.

عبور 12 سيارة إسعاف من معبر رفح

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، قد كشف في وقت سابق اليوم، عن مقتل 92 من موظفي الأمم المتحدة في غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي الذي تشنها تل أبيب على القطاع من مطلع أكتوبر الماضي.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على أنه من الضروري أن يتم احترام قوانين الحرب من قبل الجميع، واصفا الوضع فى غزة بالكارثي.

Advertisements

فى سياق آخر، استقبل مطار العريش، مساء اليوم، 5 طائرات مساعدات إنسانية وإغاثية، قادمة من الإمارات وطائرتين من الكويت وتركمانستان، وذلك تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

الهلال الأحمر الفلسطيني يتسلم مساعدات عبر معبر رفح

وكانت جمعية الهلال الأحمر المصري، أعلنت في وقت سابق الأربعاء، نظيرتها الفلسطينية، دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح البري، في إطار دعم الشعب الفلسطيني وتخفيف وطأة الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر الماضي، بعد شن المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى التي وصفتها إسرائيل بالمأساة الأكبر في تاريخها.

ومن جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان لها، إن طواقمها استلمت مساء أمس الثلاثاء، 81 شاحنة من قبل جمعية الهلال الأحمر المصري محملة بالمساعدات عبر معبر رفح، موضحة أن الشاحنات تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.