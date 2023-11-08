إعادة احتلال قطاع غزة، مسئول إسرائيلي يكذب نتنياهو ويكشف عن تفاصيل جديدة

زعم مسئول إسرائيلي كبير، أنه لا نية لدى إسرائيل لإعادة احتلال قطاع غزة أو السيطرة عليه فترة طويلة، وذلك في وقت تكثف فيه القوات الإسرائيلية هجومها على القطاع.

خطط إسرائيل تجاه قطاع غزة

وأضاف المسئول الإسرائيلي في تصريحات صحفية بالعاصمة الأمريكية “واشنطن”، مشترطا عدم كشف هويته: "إسرائيل لا تنوي إعادة احتلال غزة أو السيطرة عليها لفترة طويلة"، والعمليات ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسئول الإسرائيلي مزاعمه: أن "الفكرة من دخول إسرائيل عسكريًا هي تدمير قدرة حماس على تهديدنا، ونتفهم أن ذلك سيستغرق وقتًا".

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وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال في تصريحات تلفزيونية في وقت سابق من هذا الأسبوع: إن إسرائيل ستسعى لتحمل مسئولية الأمن في غزة إلى أجل غير مسمى، ما دفع عددًا من المسئولين الأمريكيين إلى التحذير من إعادة الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.

يكتنف الغموض حتى الآن الخطط الإسرائيلية المتعلقة بقطاع غزة ما بعد الحرب، في حال تحقيق الأهداف المعلنة التي تدعيها إسرائيل المتعلقة بتدمير حركة حماس.

التوصل إلى هدنة لمدة 3 أيام في غزة

وكشفت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" مساء الأربعاء، عن التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق نار داخل قطاع غزة لمدة ثلاثة أيام وذلك عقب 33 يوما من العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ولفت التقرير الإسرائيلي إلى أنه خلال الهدنة سيتم إطلاق سراح من 15 إلى 20 محتجزا من الجنسيات الأجنبية.

وجاء إعلان الهيئة الإسرائيلية عقب اتصال هاتفي بين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث حث الأخير نتنياهو على قبول وقف إطلاق نار مؤقت في غزة لمدة 3 أيام مقابل إطلاق حركة "حماس" عددا من الرهائن.



ولفتت تقارير عبرية، إلى أنه وبحسب الاقتراح المطروح، فإن حماس ستطلق سراح 10 - 15 رهينة وتستغل الأيام الثلاثة من الهدنة للتحقق من هوية جميع الرهائن الذين بين يديها وفي أيدي الأطراف الأخرى في قطاع غزة، وإرسال قائمة بأسمائهم.