يقصفون بيوت الله، لقطات ترصد آثار تدمير مسجد خالد بن الوليد فى غزة

أظهرت لقطات آثار الدمار الذي خلفته غارات العدوان الإسرائيلي، اليوم، على مسجد خالد بن الوليد، في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة، التى زعم أنه يطالب سكان القطاع بالانتقال إليها من الشمال حفاظا على أرواحهم.

آثار تدمير مسجد خالد بن الوليد فى غزة

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي هاجم مناطق متفرقة من قطاع غزة اليوم، مع شن غارات مكثفة على حي الشجاعية شرقي القطاع الذي نال القسط الأكبر من الاستهداف الإسرائيلي المتعمد مما أدى لنزوح عدد كبير من سكانه.

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مسجد خالد بن الوليد، فيتو

كذلك استهدف استهدف سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بقصف عنيف وسط استمرار غاراته على قطاع غزة.

استشهاد 18 شخصًا إثر غارات الاحتلال على مخيم النصيرات

وأفادت وسائل إعلام، أنه تم استشهاد 18 شخصًا إثر غارات الاحتلال على مخيم النصيرات بينهم 10 أطفال، في استهداف مباشر لمنزل عائلة شحاذة في مخيم النصيرات.

تدمير مسجد خالد بن الوليد، فيتو

كما أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 10 آلاف و569 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة منذ شهر.

فولكر تورك يتفقد المساعدات الإنسانية عند معبر رفح

من جانبه قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم من أمام معبر رفح، إن شريان الحياة إلى غزة ضعيف بشكل لا يحتمل.

مسجد خالد بن الوليد، فيتو

تفقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأجنحة الخاصة في مستشفى العريش، والخدمات التي تقدم للجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين يتم علاجهم بالمستشفى، كما وجه الشكر للأطقم الطبية وأثني على جهودهم الكبيرة، بحسب مراسل قناة القاهرة الإخبارية.

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يشكر مصر

كما تفقد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان شاحنات المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، موجها الشكر لمصر على مجهوداتها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

مسجد خالد بن الوليد، فيتو

وقال في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، عن معبر رفح البري هو بوابة الحياة لقطاع غزة.، مثمنا الدور المصري خلال الفترة الماضية.

والزيارات الأممية المتعددة لمعبر رفح البري استهدفت متابعة الجهود الخاصة بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، كاشفا عن تجهيز قافلة جديدة استعدادا للدخول إلى قطاع غزة عقب الانتهاء من الإجراءات النهائية المتعارف عليها.

استقبل مطار العريش، مساء اليوم، 5 طائرات مساعدات إنسانية وإغاثية، قادمة من الإمارات وطائرتين من الكويت وتركمانستان، وذلك تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

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