الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

نائبة رئيس وزراء بلجيكا: إسرائيل تسقط القنابل كالمطر على البشر ولابد من معاقبتها

بيترا دي سوتر نائبة
بيترا دي سوتر نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، فيتو

طالبت بيترا دي سوتر، نائبة رئيس وزراء بلجيكا، اليوم، بفرض عقوبات على إسرائيل والتحقيق في قصف المستشفيات ومخيمات اللاجئين في قطاع غزة.

نائبة رئيس وزراء بلجيكا تطالب بمعاقبة إسرائيل

وقالت نائبة رئيس وزراء بلجيكا لصحيفة “نيوسبلاد” المحلية، إنه حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل، إسقاط القنابل كالمطر غير إنساني، من الواضح أن إسرائيل لا تهتم بالمطالب الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار، وفقا ما نقلت وكالة رويترز.


وذكرت بيترا دي سوتر، أن على الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل فورا، والذي يهدف إلى تحسين التعاون الاقتصادي والسياسي.

وأضافت أيضا أنه يجب فرض حظر على استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع المستوطنين الذين ينتهجون العنف والسياسيين والجنود المسئولين عن جرائم الحرب من دخول الاتحاد الأوروبي.

وقالت في الوقت نفسه: إنه يتعين على بلجيكا زيادة التمويل للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق في عمليات القصف مع قطع تدفق الأموال إلى حماس.
 

روما مستعدة لعلاج المدنيين الفلسطينيين

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أن روما مستعدة لعلاج المدنيين الفلسطينيين المصابين، الذين غادروا قطاع غزة، في مستشفيات إيطاليا.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي، "لقد أعطيت تفويضًا لدبلوماسيينا للتعبير عن استعداد إيطاليا لعلاج المدنيين الفلسطينيين المصابين الذين غادروا القطاع في مستشفياتنا"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية".

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إيطاليا جاهزة لضمان رعاية متخصصة

وقال تاجاني: إن "إيطاليا جاهزة لضمان رعاية متخصصة للأشخاص الذين يحتاجون إليها".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإيطالية، إن مساعدات إنسانية إيطالية موجهة إلى قطاع غزة وصلت إلى مطار العريش.

وأضافت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان لها: “هذه هي الرحلة الأولى من رحلتين إنسانيتين تنظمهما القوات الجوية بتوجيه من وزير الدفاع جيدو كروسيتو، وستسلم السفارة الإيطالية في مصر محتوياتها إلى الهلال الأحمر المصري".

وأوضح البيان، أن الهلال الأحمر المصري، سيقوم لاحقًا بتسليم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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إسرائيل الاتحاد الاوروبي بلجيكا غزة قصف غزة

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