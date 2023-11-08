الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بعد قصف خان يونس، الموت يلاحق 10 آلاف مريض سرطان أغلبهم أطفال في غزة

مرضى السرطان في غزة،
مرضى السرطان في غزة، فيتو

يواجه 10 آلاف مريض بالسرطان في غزة خطر الموت، بعدما اضطر المستشفى الوحيد لعلاج الأورام في القطاع إلى وقف خدماته وإخلاء أقسامه إثر قصف إسرائيلي.

قصف مستشفى الصداقة التركي في غزة

والخميس الماضي، قُطعت الكهرباء عن مستشفى الصداقة التركي الذي يقع في مدينة خان يونس جنوب غزة، وهو الوحيد المتخصص في علاج أمراض السرطان، ثم تعرض لقصف إسرائيلي دفع إدارته إلى إخلائه.

وقال مدير المستشفى  الدكتور صبحي سكيك، في تصريحات صحفية، إن قرار الإخلاء جاء بعد تعرض المستشفى ومحيطه لقصف إسرائيلي تسبب بأضرار كبيرة للغاية في جميع المرافق، وشكل خطرًا كبيرًا على المرضى والطواقم الطبية".

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وأضاف سكيك: "انتقلنا للعمل في مركز طبي بـمدينة خانيونس جنوب القطاع، وللأسف هذا المركز غير مؤهل مطلقًا لاستقبال مرضى السرطان، خاصة وأنه مركز رعاية أولية بـ 10 أسرة، كما أنه لا يحتوي على أي جهاز يمكن من خلاله رعاية المرضى".

وأوضح أن المستشفى كان يتعامل سابقًا مع 600 مريض بالسرطان، ويقدم العلاج الكيماوي لـ 150 منهم، محذرًا من أن "المرضى يواجهون الموت الآن؛ بسبب نفاد المواد المخصصة لتجهيز الدواء".

وكشف سكيك، أن "4 من المرضى فارقوا الحياة خلال نقلهم من المستشفى إلى جنوب قطاع غزة"، وأضاف أن الكوادر تتواصل هاتفيًا حاليًا مع معظم المرضى لتقديم المشورة والخدمات الأولية فقط.

مرضى السرطان في غزة معظمهم من الأطفال وكبار السن

وحسب مدير المستشفى، فإن "إدارة المستشفى أعدت قائمة كبيرة من مرضى السرطان في غزة، معظمهم من الأطفال وكبار السن؛ من أجل تحويلهم لتلقي العلاج خارج القطاع".

ومستشفى الصداقة ليس الوحيد الذي انهار بعد بدء الحرب، إذ أطلقت مستشفيات أخرى تحذيرات من أنها على مشارف التوقف عن العمل؛ بسبب نقص الدواء والوقود واكتظاظ أقسامها بالجرحى.

واليوم الأربعاء، اضطر مستشفى القدس، التابع لجمعية الهلال الأحمر في غزة، إلى إيقاف بعض خدماته الحيوية كالعمليات الجراحية؛ بسبب نفاد الوقود، وفقًا لبيان صادر عنه.

وأطبقت إسرائيل حصارها على غزة، وقطعت إمدادات الطاقة والمياه كما منعت دخول الوقود، وسط تحذيرات دولية وأممية من كارثة إنسانية.

وجاءت الإجراءات الإسرائيلية ضمن عملية عسكرية بدأت بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من الشهر الماضي، وخلفت أكثر من 36 ألف قتيل وجريح، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة.

بينما تقول إسرائيل: إن حماس قتلت في هجومها على مستوطنات غلاف غزة أكثر من 1400 شخص، وجرحت الآلاف.

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غزة مستشفى الصداقة التركي السرطان خان يونس فلسطين الاحتلال

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