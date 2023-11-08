أبو عبيدة يعلن جديد المقاومة الفلسطينية: تدمير 136 آلية عسكرية إسرائيلية

العملية البرية في غزة، قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، نعلن بعون الله عن استمرار مجاهدينا في القتال والتصدي للعدو في كل المحاور.

تدمير الآليات العسكرية الإسرائيلية

وأكد أبو عبيدة، خلال كلمته منذ قليل: "وثقنا تدمير مجاهدينا لـ 136 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا".

دك تحصينات العدو الإسرائيلي

وتابع أبو عبيدة: "بالرغم من المجازر، نضرب العدو الإسرائيلي في خطوطه الخلفية وندمر آلياته العسكرية من النقطة صفر، ويواصل سلاح القنص استهداف الجنود وسلاح المدفعية دك الحشود والتحصينات".



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وأعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أنها استهدفت جنودا في جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب تجمع آليات في غزة.



اشتباكات القسام وجيش الاحتلال الإسرائيلي

ووقعت اليوم الأربعاء اشتباكات عنيفة بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية على عدة محاور في شمال قطاع غزة.



وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل جندي خلال اشتباك في شمال قطاع غزة بالإضافة إلى إصابة 3 جنود آخرين بجروح خطيرة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، سقط الرائد يعقوب عوزري، جندي مشاة (28 عامًا) من قرية شماي، في معركة في شمال قطاع غزة.



وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي من لواء الجولان وجنديان من لواء الفرسان بجروح خطيرة في المعركة في شمال القطاع مساء البارحة".

إسرائيل تستأجر نظام القبة الحديدية

من جانب آخر، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن "إسرائيل تستأجر نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، من البنتاجون لمدة 11 شهرًا مبدئيًّا، مع إمكانية شرائهما والاحتفاظ بهما في نهاية عقد الإيجار".