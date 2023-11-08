الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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محافظات

ورشة تدريبية عن 'الفنون التراثية" بمركز شباب الصلاحات في الدقهلية

ورشة تدريبية عن الفنون
ورشة تدريبية عن الفنون التراثية، فيتو

تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال"الإدارة المركزية لتنمية النشء "الإدارة العامة للبرامج والأنشطة"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية"الإدارة العامة لتنمية النشء " برنامج "الفنون التراثية ".

جانب من الورشة، فيتو

وذلك بهدف تنمية قدرات النشء في التذوق الفني والإبداعي للتراث المصري القديم للمرحلة السنية من 10 - 17 سنة في الفترة من 1 سبتمبر 2023 وحتي 30 ديسمبر 2023.

بدأت فعاليات البرنامج بمركز شباب الصلاحات التابع لإدارة شباب بني عبيد، بورشه فنيه عن الفنون التراثية والإبداعي للتراث المصري القديم، وذلك اليوم الاربعاء  للطلائع المشاركين في برنامج "الفنون التراثية".

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جانب من الورشة، فيتو

بإشراف مها محمود، ونها البدوي مسئولتي المشروع بالإدارة العامة لتنمية النشء، وبحضور غادة علي عبد الخالق رئيس قسم تنمية النشء بإدارة شباب بني عبيد، وداليا احمد عبدالله المدير التنفيذي بمركز شباب الصلاحات، وإشراف  محمد متولي رئيس مجلس إدارة مركز شباب الصلاحات.

يعد البرنامج تفعيلا لأهداف التنمية المستدامة وغرس المهارات الفنية المتنوعة بتقنيات جديدة لتشجيع النشء على أهمية وتنمية الحس الفني والتذوق الجمالي، ويتم تنفيذ البرنامج بمراكز الشباب من خلال إقامة ورش تفاعلية للألعاب التراثية والشعبية بتاريخ الرياضة بهدف زيادة الوعي الرياضي لدى النشء.

جانب من الورشة، فيتو

يشمل البرنامج أيضًا تصميم جدارية من خامات متنوعة تمثل الألعاب التراثية في الرياضة تنفذ بأيدي الطلائع من خلال مدربي الفنون التشكيلية، وقد اختار طلائع مركز شباب الصلاحات أحد الألعاب الشهيرة لدى الفراعنة لرسمها كجدارية على أحد جدران مركز الشباب وتطور هذه اللعبة عبر التاريخ.

يأتي تنفيذ البرنامج تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وجيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وهالة عثمان مدير عام الإدارة العامة للبرامج والأنشطة، وهاني الرفاعي مدير عام إدارة المسابقات بالإدارة المركزية لتنمية النشء، وإشراف عماد المرشدي مدير عام الإدارة، ومحمد زكي مدير عام إدارة شباب بني عبيد.

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