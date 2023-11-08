الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

أسباب تساقط الشعر عند الشباب وطرق العلاج من الطبيعة

تساقط الشعر، فيتو
تساقط الشعر، فيتو

أسباب تساقط الشعر عند الشباب، عديدة ومختلفة، وتختلف من شخص لآخر، ولكن علاج تساقط الشعر تبدأ أولى خطواته بمعرفة السبب وراء هذا التساقط، حتى يمكن التعامل معه إن أمكن ذلك، حتى يمكن وقف هذا التساقط دون رجعة.

 

أسباب تساقط الشعر

 وأكدت خبيرة العناية بالبشرة والشعر سامنثا جريج، أن أسباب تساقط الشعر عند الشباب، عديدة، والتي تستعرضها في السطور التالية.

 

العوامل الوراثية

 يعد السبب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر عند الشباب هو العوامل الوراثية، حيث يتسبب جين معين في إنتاج كميات زائدة من هرمون التستوستيرون، والذي يؤثر على بصيلات الشعر ويؤدي إلى ترقق الشعر وتساقط الشعر.

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الحالات الطبية

 يمكن أن تسبب بعض الحالات الطبية، مثل أمراض الغدة الدرقية أو نقص الحديد أو فقر الدم، تساقط الشعر.

 

الأدوية

 يمكن أن تسبب بعض الأدوية، مثل العلاج الكيميائي أو الأدوية المستخدمة لعلاج الحالات الطبية الأخرى، تساقط الشعر.

 

الصدمات الجسدية أو العاطفية

 يمكن أن تسبب الصدمات الجسدية أو العاطفية، مثل الإصابة أو الإجهاد، تساقط الشعر.

 

سوء التغذية

 يمكن أن يؤدي سوء التغذية، خاصةً نقص البروتين أو الحديد أو الزنك، إلى تساقط الشعر.

 

العوامل البيئية

 يمكن أن تتسبب بعض العوامل البيئية، مثل الإشعاع أو التلوث، في تساقط الشعر.

 

نصائح لمنع تساقط الشعر

 وأضافت خبيرة العناية بالبشرة والشعر، أن هناك بعض النصائح التي قد تساعد في منع تساقط الشعر عند الشباب، والتي تستعرضها في السطور التالية:

اتباع نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا.

الحصول على قسط كافٍ من النوم.

تجنب التوتر.

استخدام الشامبو والبلسم اللطيفين.

تجنب استخدام الحرارة الزائدة على الشعر.

تساقط الشعر واسبابه

 

وصفات لعلاج تساقط الشعر

 وفي السطور التالية، تستعرض أفضل وأقوى وصفات طبيعية، لعلاج تساقط الشعر.

 

وصفة عصير البصل

يحتوي البصل على مركبات كبريتيد الأليل، التي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، والتي قد تساعد في تحفيز نمو الشعر.

 

المكونات

2 حبة بصل

ملعقة كبيرة عسل

 

الطريقة

يقشر البصل ويقطع إلى شرائح.

يوضع البصل في الخلاط ويتم خلطه حتى يصبح عصيرًا.

أضف العسل إلى العصير وحركه حتى يذوب.

سخني العصير قليلًا.

دلكي العصير على فروة رأسك وشعرك.

اتركي العصير على شعرك لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.

 

وصفة زيت الزيتون والليمون

يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية فروة الرأس من التلف، بينما يساعد الليمون على تحفيز نمو الشعر.

 

المكونات

 

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة عصير ليمون

 

الطريقة

اخلطي زيت الزيتون وعصير الليمون في وعاء.

دلكي الخليط على فروة رأسك وشعرك.

اتركي الخليط على شعرك لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.

 

وصفة البيض والعسل

يحتوي البيض على البروتين الذي يقوي الشعر ويساعد على نموه، بينما يساعد العسل على ترطيب الشعر وحمايته من الجفاف.

 

المكونات

1 بيضة

1 ملعقة كبيرة عسل

 

الطريقة

اخفقي البيضة والعسل في وعاء.

دلكي الخليط على فروة رأسك وشعرك.

اتركي الخليط على شعرك لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.

 

وصفة الشاي الأخضر والقرنفل

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية فروة الرأس من التلف، بينما يساعد القرنفل على تحفيز نمو الشعر.

 

المكونات

4 أكياس شاي أخضر

1 ملعقة كبيرة قرنفل مطحون

 

الطريقة

أغلي الماء وصب الشاي الأخضر عليه.

اتركي الشاي الأخضر في الماء الساخن لمدة 5 دقائق.

أضيفي القرنفل المطحون إلى الشاي الأخضر.

اترك الشاي الأخضر يبرد قليلًا.

صفي الشاي الأخضر.

دلكي الشاي الأخضر على فروة رأسك وشعرك.

اتركي الشاي الأخضر على شعرك لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.

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