الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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محافظات

الشباب والرياضة بالأقصر تشارك في مبادرة سلامتك تهمنا

جانب من مشاركة مدير
جانب من مشاركة مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر،فيتو

شارك صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر وعدد من العاملين بديوان عام المديرية في مؤتمر السلامة والصحة المهنية بمبادرة "سلامتك تهمنا" وذلك للتوعية  بإجراءات السلامة والصحة في الحفاظ على المنشآت والعاملين بها، وذلك تحت اشراف الادارة  المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل وذلك تحت رعاية  المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر والدكتورة  هدى المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر واللواء  على الشرابى رئيس مجلس مدينة الأقصر.

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كما   نفذت  إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضه بالاقصر خطة أندية السكان عن شهر اكتوبر ٢٠٢٣بعقد ( جلسه تفاعلية) بمركز شباب "السلام"  بإدارة شباب"اسنا"  بحضوراعضاء اندية السكان من مراكز الشباب وذلك في اطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في اطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية.


ياتى  ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA )   لتنفيذ تدريبات  وانشطه وبرامج داخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان. وذلك تحت رعاية  الدكتور  اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر والدكتورة منال جمال رئيس الاداره المركزيه لتمكين الشباب والدكتورة  جيهان رشوان مدير الاداره العامه لريادة الأعمال والمشروعات الناشئه.

وتحت اشراف الدكتور  ياسر السنوسى وكيل المديرية للشباب والاستاذة جيهان عبد اللطيف مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب بالمديرية  وفريق عمل الاداره والاستاذ حسن فؤاد حسن   مدير ادارة شباب اسنا. 

 

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