قوات خاصة إسرائيلية تنفذ عملية اغتيال ضد قائد كتيبة مخيم طولكرم (فيديو)

اغتالت قوات خاصة إسرائيلية مساء اليوم الإثنين، قائد كتيبة مخيم طولكرم جهاد مهراج شحادة.

ولفتت وسائل إعلام فلسطينية إلى استشهاد 4 شبان مساء اليوم الاثنين، في جريمة اغتيال نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني الخاصة في طولكرم.

ووفق مصادر إعلامية فلسطينية فإن الشهداء هم: عز الدين عواد، القيادي في كتائب القسام، وجهاد مهراج شحادة، قائد كتيبة الرد السريع في طولكرم، والشهيد قاسم رجب، ومؤمن بلعاوي.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوة إسرائيلية خاصة أطلقت النار بكثافة تجاه مركبة فلسطينية في طولكرم، واغتالت من بداخلها، قبل أن تنسحب.

وأكدت وزارة الصحة وصول ٣ شهداء وإصابة حرجة إلى مستشفى طولكرم الحكومي.

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وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الجريح مؤمن بلعاوي ليصل عدد شهداء جريمة الاغتيال الصهيونية إلى 4 شهداء.

من ناحية اخرى زعم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تراقب التزام دولة الاحتلال بتعهداتها فيما يتعلق بالعنف في الضفة الغربية عن كثب.

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، أضاف بلينكن: "لا غنى عن دور السياسة الأمريكية في هذه القضية ونحاول التغلب على التحديات المعقدة".





ارتفاع حصيلة الضحايا فى غزة مسألة مقلقة



وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، أن ارتفاع حصيلة الضحايا فى غزة مسألة مقلقة، ويتم العمل عليها بشكل يومي مع الجانب الإسرائيلى لتجنب وقوع مزيد من الضحايا المدنيين، إضافة إلى العمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

#عاجل: قوات خاصة إسرائيلية تغتال قائد كتيبة مخيم طولكرم جهاد مهراج شحادة pic.twitter.com/yrniZkror2 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 6, 2023

وقال وزير الخارجية الأمريكى قبيل مغادرته تركيا بعد زيارة التقى خلالها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إنه "خلال الأيام المقبلة سنرى نتائج المباحثات، وكيف يمكن أن تتوسع المساعدات لتصل لكل من يحتاجها ولضمان استمرار خروج الأجانب من غزة"، لافتا إلى أنه يتم العمل مع الدول حول كيفية إيجاد ظروف مواتية لسلام دائم، بالرغم من الاهتمام بالأحداث اليومية إلا أنه يتم التفكير فى أعقاب تلك الأزمة وما ستؤول إليه المنطقة.





ضمان دخول المساعدات والهدنة الإنسانية



وأضاف أنه يجرى العمل بشكل يومى على قضايا المنطقة لضمان دخول المساعدات والهدنة الإنسانية والتقدم فى مسألة الرهائن، قائلا: "لا نركز على قطاع غزة فقط ولكن هناك قلق حول العنف الذى ينتشر فى الضفة الغربية ونعمل على احتواء تلك التطورات".



كما أوضح وزير الخارجية الأمريكى أن زيارته لتركيا تضمنت بحث العلاقات التجارية بين البلدين والأزمة فى غزة وجهود تقديم المساعدات الإنسانية وتجنب انتشار النزاع لمناطق أو دول أخرى فى المنطقة، والسعي إلى السلام الدائم بين إسرائيل وفلسطين، إلى جانب الدور الذى يمكن أن تقوم به كل دولة حتى لا ينتشر النزاع لدول أخرى.