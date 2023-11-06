الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

قوات خاصة إسرائيلية تنفذ عملية اغتيال ضد قائد كتيبة مخيم طولكرم (فيديو)

طولكرم، فيتو
طولكرم، فيتو

اغتالت قوات خاصة إسرائيلية مساء اليوم الإثنين، قائد كتيبة مخيم طولكرم جهاد مهراج شحادة.

 

ولفتت وسائل إعلام فلسطينية إلى استشهاد 4 شبان مساء اليوم الاثنين، في جريمة اغتيال نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني الخاصة في طولكرم.

 

ووفق مصادر إعلامية  فلسطينية فإن الشهداء هم: عز الدين عواد، القيادي في كتائب القسام، وجهاد مهراج شحادة، قائد كتيبة الرد السريع في طولكرم، والشهيد قاسم رجب، ومؤمن بلعاوي.

 

وأفادت مصادر  فلسطينية، أن قوة  إسرائيلية خاصة أطلقت النار بكثافة تجاه مركبة فلسطينية في طولكرم، واغتالت من بداخلها، قبل أن تنسحب.

 

وأكدت وزارة الصحة وصول ٣ شهداء وإصابة حرجة إلى مستشفى طولكرم الحكومي.

Advertisements

 

وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الجريح مؤمن بلعاوي ليصل عدد شهداء جريمة الاغتيال الصهيونية إلى 4 شهداء.

 

من ناحية اخرى زعم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تراقب التزام دولة الاحتلال بتعهداتها فيما يتعلق بالعنف في الضفة الغربية عن كثب.
وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، أضاف بلينكن: "لا غنى عن دور السياسة الأمريكية في هذه القضية ونحاول التغلب على التحديات المعقدة".



ارتفاع حصيلة الضحايا فى غزة مسألة مقلقة


وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، أن ارتفاع حصيلة الضحايا فى غزة مسألة مقلقة، ويتم العمل عليها بشكل يومي مع الجانب الإسرائيلى لتجنب وقوع مزيد من الضحايا المدنيين، إضافة إلى العمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

 

 

وقال وزير الخارجية الأمريكى قبيل مغادرته تركيا بعد زيارة التقى خلالها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إنه "خلال الأيام المقبلة سنرى نتائج المباحثات، وكيف يمكن أن تتوسع المساعدات لتصل لكل من يحتاجها ولضمان استمرار خروج الأجانب من غزة"، لافتا إلى أنه يتم العمل مع الدول حول كيفية إيجاد ظروف مواتية لسلام دائم، بالرغم من الاهتمام بالأحداث اليومية إلا أنه يتم التفكير فى أعقاب تلك الأزمة وما ستؤول إليه المنطقة.



ضمان دخول المساعدات والهدنة الإنسانية


وأضاف أنه يجرى العمل بشكل يومى على قضايا المنطقة لضمان دخول المساعدات والهدنة الإنسانية والتقدم فى مسألة الرهائن، قائلا: "لا نركز على قطاع غزة فقط ولكن هناك قلق حول العنف الذى ينتشر فى الضفة الغربية ونعمل على احتواء تلك التطورات".


كما أوضح وزير الخارجية الأمريكى أن زيارته لتركيا تضمنت بحث العلاقات التجارية بين البلدين والأزمة فى غزة وجهود تقديم المساعدات الإنسانية وتجنب انتشار النزاع لمناطق أو دول أخرى فى المنطقة، والسعي إلى السلام الدائم بين إسرائيل وفلسطين، إلى جانب الدور الذى يمكن أن تقوم به كل دولة حتى لا ينتشر النزاع لدول أخرى.

 

رعب يشيب منه الولدان، أقسى مشهد لطفل يرتعد بعد إصابته فى غزة (فيديو)

حماس تكشف عن حجم كارثي للمتفجرات الملقاة على غزة منذ 7 أكتوبر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قائد كتيبة مخيم طولكرم اغتيال ضد قائد كتيبة مخيم طولكرم جهاد مهراج شحادة غزة الضفة الغربية

مواد متعلقة

قناة عبرية تكشف تفاصيل اقتحام عناصر المقاومة مخيم نور شمس في طولكرم

استشهاد شابين فلسطينيين متأثرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب طولكرم

الأكثر قراءة

ليبيا تعلن ترحيل 600 مصري من أراضيها

اتحاد الكرة يكشف حقيقة استبعاد فتوح ومحمد صبحي من المنتخب

باسم سمرة يتبرع بألف جنيه للشعب الفلسطيني، وسخرية واسعة بين الجماهير (فيديو)

حقيقة دخول محمد صبحي حارس الزمالك في المراهنات

بعد غلقه التعليقات، موقف جديد ومفاجئ من محمد سلام تجاه بيومي فؤاد

الهجوم الأقوى منذ طوفان الأقصى، بيان عاجل من حزب الله بشأن قصف مواقع الاحتلال اليوم

شعبة الثروة الداجنة: ارتفاع سعر الكتكوت لـ37 جنيهًا غير مبرر ونطالب بتدخل الدولة

تصرف مفاجئ من محمد سلام تجاه صورته القديمة مع بيومي فؤاد

Advertisements

منوعات

المزيد

فصل النفايات وزجاجات قابلة لإعادة الاستخدام، سياسات بيئية يتم تطبيقها في COP28

إقبال كثيف من الشباب للاطلاع على التقنيات الحديثة بمعرض النقل الذكي (فيديو)

وزير الآثار يفتتح الجناح المصري في بورصة لندن الدولية للسياحة

عرض 14 فيلما مجانا لرواد قصر السينما في نوفمبر

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 6-11-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 6-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 06-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، كيلو البوري يتراجع لـ 105 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد عرضهم للبيع.. مشوار فتوح وصبحي والزناري مع الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السجن في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض خطير

ما حكم تسمية محل تجاري باسم من أسماء الله الحسنى؟ الإفتاء تجيب

ما حكم التردد في نية صوم الفرض؛ كصوم القضاء والنذر والكفارة؟.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية