الإثنين 06 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

رعب يشيب منه الولدان، أقسى مشهد لطفل يرتعد بعد إصابته فى غزة (فيديو)

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أظهر مقطع فيديو لطفل فلسطينى ناجٍ من مجزرة مخيم المغازي فى قطاع غزة، مدى حالة الرعب التي سيطرت عليه أثناء انتظار دوره لتلقى العلاج داخل المشفى المزدحم الجرحى وجثامين الشهداء.

مجزرة مخيم المغازي فى غزة

مقطع الفيديو الذي لاقى رواجا هائلا على موقع التواصل الاجتماعى، يظهر الطفل الناجي من مجزرة مخيم المغازي، جالسا إلى جوار طفل آخر لا يعلم أحد إن كان شقيقه أم لا، ويتملك الارتعاش جسده الهزيل من هول الصدمة، وهو يرفع يده للاستفسار عن ما لحق به من جروح دون سبب معلوم بالنسبة له.

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الطفل المرتعد ليس الأول ولن يكون الأخير فى قطاع غزة، طالما تمتع العدو الإسرائيلي بدعم مفرط من القوى العظمى، منحته رخصة قتل للأطفال والنساء بذريعة ما أسماه الدفاع عن النفس.

18 هيئة أممية تطالب بوقف فوري للعدوان 

وكان رؤساء عدة هيئات رئيسية تابعة للأمم المتحدة وجهوا، اليوم الإثنين، نداء موحدا لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، بينما تشتد الضربات الإسرائيلية بعد مرور نحو شهر على اندلاع الحرب على غزة.

 

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من بين 18 مُوَقِعا على النداء المشترك، ومدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، ومنسق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث.

 

وقال الموقعون في البيان المشترك: إن "السكان كلهم تحت حصار ويتعرضون للهجوم، محرومون من الوصول للمستلزمات الأساسية للحياة، ويتم قصفهم في المنازل والملاجئ والمستشفيات وأماكن العبادة. هذا أمر غير مقبول".

 

كما جاء في النداء: "نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، مر 30 يوما، لقد طفح الكيل، يجب أن يتوقف هذا الآن".

10022 شهيدا فى غزة منذ بداية العدوان

فى ذات السياق، أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة، إغلاق مستشفى القدس بشكل كامل بسبب انقطاع الطرق المؤدية إليه.

 

وأعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة اليوم، إن حصيلة الشهداء بلغت 10022 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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