أحمد سالم: مدرب الزمالك الجديد سيرضي طموح الجماهير وهذا موعد الإعلان عنه

تحدث أحمد سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، عن كواليس القرارات التي اتخذها مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وقال أحمد سالم في مداخلة هاتفية عبر قناة الزمالك: “إدارة نادي الزمالك ستعلي المبادئ ضد أي لاعب مهما كانت قيمته ولن يسمح لأي شخص بتخطي مبادئ الزمالك”.

وأضاف: “كل ما الأسماء التي تم تداولها بالنسبة لمدرب الزمالك الجديد غير صحيحة ولم يتم طرحها على مجلس الإدارة”.

وأتم حديثه: “نعد جمهور الزمالك أن المدير الفني الجديد سيرضي طموحهم والإعلان عنه خلال أيام”.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال تعديل موعد تدريب الأبيض غدًا الاثنين، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

واستقر الجهاز الفني على خوض الفريق للتدريب في الثالثة عصرًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بدلا من إقامته في التاسعة صباحا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل باستاد القاهرة الدولي.

وكان مجلس إدارة الزمالك قرر اليوم الأحد تعيين معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني عقب توجيه الشكر للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني ومساعده فريدي هيرناندو ومدحت عبد الهادي المدرب العام.

أعلن مجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب، رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من تدريب الفريق الأول للقلعة البيضاء.

وكان أوسوريو بدأ مشواره التدريبي مع الزمالك يوم 10 أبريل الماضي، قبل أن تتم إقالته مساء اليوم الأحد.

وفي السطور التالية نعرض مشوار أوسوريو مع الزمالك بعد إقالته رسميا.

خوان كارلوس أوسوريو

خاض خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك 22 مباراة خلال 210 أيام وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

حقق أوسوريو الفوز في 12 لقاء، وتعادل في 5 مباريات وخسر في 5 مباريات.

Advertisements

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في بيان رسمي إقالة المدير الفني أوسوريو ومساعده من تدريب الزمالك.

كما قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا مع عرضهم للبيع.

وأعلن المجلس تعيين معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.

جاء ذلك في بيان أعلنه نادي الزمالك بعد الاجتماع الذي انتهي منذ قليل.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.