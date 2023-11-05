مشوار أوسوريو مع الزمالك بعد إقالته رسميًا من تدريب الفريق

أعلن مجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب، رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من تدريب الفريق الأول للقلعة البيضاء.

وكان أوسوريو بدأ مشواره التدريبي مع الزمالك يوم 10 أبريل الماضي، قبل أن تتم إقالته مساء اليوم الأحد.

وفي السطور التالية نعرض مشوار أوسوريو مع الزمالك بعد إقالته رسميا.

خوان كارلوس أوسوريو

خاض خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك 22 مباراة خلال 210 أيام وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

حقق أوسوريو الفوز في 12 لقاء، وتعادل في 5 مباريات وخسر في 5 مباريات.

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وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في بيان رسمي إقالة المدير الفني أوسوريو ومساعده من تدريب الزمالك.

كما قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا مع عرضهم للبيع.

وأعلن المجلس تعيين معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.

جاء ذلك في بيان أعلنه نادي الزمالك بعد الاجتماع الذي انتهي منذ قليل.

الزمالك وبيراميدز

وعلى صعيد كرة القدم يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لمواجهة نظيره بيراميدز، الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من لقاء زد الأخير في مسابقة الدوري، تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر.



وعقب انتهاء الفقرة البدنية أدى اللاعبون تدريبات فنية تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، وبعدها خاضت هذه المجموعة تقسيمة فنية في وسط الملعب، وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة ومنحهم بعض التعليمات الفنية.