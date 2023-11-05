معتمد جمال يظهر في الزمالك ويعقد جلسة مع الإدارة (صورة)

وصل منذ قليل، معتمد جمال نجم الزمالك ومدرب المقاولون السابق إلى مقر الزمالك بميت عقبة، لعقد جلسة عاجلة مع مجلس الإدارة.

وعلمت فيتو أن معتمد جمال تم التواصل معه منذ قليل من مجلس إدارة الزمالك، وتم استدعاؤه لعقد جلسة عاجلة داخل جدران الزمالك.

ووافق معتمد جمال فورا على القدوم لنادي الزمالك ،ومناقشة تدريبه نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة بشكل مؤقت.

وكان عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول وأحمد مجدي مدرب الفريق ومحمد عبد المنصف مدرب الحراس، وصلوا إلى نادي الزمالك.

وبعد انتهاء اجتماع مجلس إدارة الزمالك قام المجلس باستدعاء الثلاثي لعقد معهم جلسة داخل مقر القلعة البيضاء بميت عقبة.

وكان معتمد جمال نجم الزمالك ومدرب المقاولون السابق، كشف حقيقة ما يتردد بشأن توليه تدريب الفريق الأول بنادي الزمالك خلفا لـ خوان كارلوس أوسوريو.

وقال معتمد جمال في تصريحات خاصة لـ فيتو: إنه يتمنى خدمة نادي الزمالك في أي وقت، ولكن لم يتواصل معي أحد في الأساس لتدريب القلعة البيضاء حتى الان.

وتابع: إن تدريب الزمالك شرف كبير لأي مدرب، وأتمنى أن أخدم بيتي ولكن لا حقيقة لما تم تداوله عبر السوشيال ميديا في الساعات الماضية.

وأعلن الإعلامي أحمد شوبير رحيل خوان كارلوس أوسوريو عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد تدهور النتائج.

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على فيس بوك الآتي:" ‏بعد قليل غالبا رحيل أوسوريو ومدحت عبد الهادي والاستعانة بمعتمد جمال بصفة مؤقتة".

وانتهى منذ قليل، اجتماع مجلس إدارة الزمالك الثاني، لإصدار عدد من القرارات العاجلة في مختلف المجالات بالنادي.

وقال مصدر مسئول داخل نادي الزمالك: إن النادي اتخذ عددا من القرارات سيتم عرضها عن طريق أحمد سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، في بيان رسمي عبر قناة النادي.

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الزمالك وبيراميدز

وعلى صعيد كرة القدم يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لمواجهة نظيره بيراميدز، الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من لقاء زد الأخير في مسابقة الدوري، تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر.



وعقب انتهاء الفقرة البدنية أدى اللاعبون تدريبات فنية تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، وبعدها خاضت هذه المجموعة تقسيمة فنية في وسط الملعب، وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة ومنحهم بعض التعليمات الفنية.