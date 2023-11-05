الأحد 05 نوفمبر 2023
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محافظات

جامعة المنصورة تعلن جاهزية مستشفياتها لاستقبال المصابين من الشعب الفلسطيني

رئيس جامعة المنصورة،
رئيس جامعة المنصورة، فيتو

أكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة رفع درجة الاستعداد وجاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية العاجلة للجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني.

 

 وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزير التعليم العالى وفى إطار الدور المجتمعى لجامعة المنصورة بدعم الأشقاء من الشعب الفلسطيني

وأشار كل من  الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب والأستاذ الدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية  لوضع خطة طبية لاستقبال حالات المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني وتجهيز فرق طبية متخصصة على أعلى مستوى من المهارة  من كافة التخصصات  ووضع كافة الإمكانيات والتجهيزات بالمستشفيات والمراكز الطبية من اشعة وتحاليل وعمليات وغيرها للتعامل مع مختلف الاصابات  وتوفير جميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات للتعامل مع الحالات المصابة.

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وعلي صعيد آخر، كرم  الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب اليوم الأحد، طالب وطالبة من أبناء الجامعة المتفوقين رياضيًا على مستوى العالم وأفريقيا.


بحضور الدكتورة  نيفين كامل مدير مركز الأشخاص ذوى الإعاقة، الدكتورة سارة زيدان نائب مدير المركز، الكابتن محمد طه السيد مدرب كارتيه وتم تكريم اللاعب عادل شبان عوض الطالب في كلية التجارة بالجامعة، لاعب المنتخب المصرى للكاراتيه لذوى الاحتياجات الخاصة لحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم للكاراتيه بدولة المجر2023.


كما تم تكريم اللاعبة رغد مصطفى حسنى ابراهيم الطالبة بالمستوى الرابع بكلية الزراعة بجامعة المنصورة ولاعبة منتخب مصر في الجودو وحصلت على المركز الأول أفريقيًا آنسات لمحترفى الجوجيتسو.


 وفى بداية اللقاء هنأ  الدكتور شريف يوسف خاطر الطالب والطالبة على الإنجاز الرياضى المتميز والتتويج بالمركز الأول أفريقيا، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أولى اهتماما كبيرا لدعم أبنائنا المتفوقين رياضيا، وكذلك دعم أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة، والجامعة تعمل على تحقيق رؤية الدولة المصرية، وتقدم كل وسائل الدعم سواء المادي أو المعنوي لأبنائنا من ذوي الهمم.

و قد أثبت الطالب عادل شبان الذي رفع اسم  مصر والجامعة عاليًا فى المحافل الدولية أن ذوي الهمم "قادرون باختلاف" 


كما أثبتت الطالبة رغد مصطفى قدرة  فتيات مصر وجامعة المنصورة بالمشاركة المُشرفة والأداء المتميز على تحقيق التميز الرياضى والفوز بالمركز الأول أفريقيا.


وأشاد بكفاءة طلاب الجامعة وتميزهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات المحلية والدولية في مختلف المجالات والفوز بمراكز متقدمة.


وأشار الدكتور محمد عطية البيومى إن مشاركة الطلاب في المسابقات المختلفة تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم، بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة، مؤكدًا دعمه الكامل وتشجيعه للطلاب المشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل.


وقال عادل شبان أن هذا التكريم من أعظم التكريمات وأقربها إلى قلبه لأنه من جامعة المنصورة، التى دعمته ماديا ومعنويا ووفرت لي كل سبل الراحة وذللت كافة  العقبات للوصول لهذا الفوز الكبير. 


وعبرت رغد مصطفى عن سعادتها بتكريمها من إدارة جامعة المنصورة مؤكدة أن الجامعة قامت بدور الداعم الأكبر والراعي لأبنائها وسيظل هذا التكريم تتويجا لفوزها بالمركز الأول وتعويض كبير عن مجهودها خلال السنوات الماضية.

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