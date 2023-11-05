الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يطمئن على الوضع الصحي للطلاب للمصابين خلال حادث

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

توجه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج منذ قليل إلى المستشفى الجامعى القديم، وذلك للاطمئنان على الوضع الصحى للطلاب الذين تعرضوا لحادث انفجار أحد إطارات ميكروباص كان يستقله عدد ٨ طلاب من الجامعة،  ٤ طلاب من كلية التجارة وطالب من كلية الحقوق و٣ طلاب من كلية الهندسة، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، والدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وعميد كلية الطب وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

Advertisements

وأكد النعماني خلال تفقده للطلاب المصابين أنه تم تقديم كافة الخدمات الصحية اللازمة لإسعافهم، وتوفير سبل العلاج اللازمة لهم، وعمل جميع الإجراءات الطبية والرعاية لهم، مضيفًا  إنه تمت مناظرة الطلاب بواسطة فريق طبي متخصص من الأقسام المنوطة (أقسام الجراحة العامة - العظام - المخ والأعصاب - جراحة القلب والصدر)، وتم عمل الأشعة والفحوصات اللازمة لهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي أن  المستشفى الجامعي استقبل اليوم ٨ طلاب من مركز البلينا، حيث أجرى أطباء الاستقبال الإسعافات اللازمة لهم وحجزهم لتلقي العلاج اللازم، مضيفًا إن الحالات المصابة تنوعت بين كدمات وجروح يسيطة، مضيفًا إنه تمت كتابة تقارير الخروج لعدد ٣ طلاب وعودتهم إلي منازلهم، وسيتم خروج باقي المصابين مساء اليوم، عقب استكمال العلاج اللازم لهم وتماثلهم للشفاء التام.

محافظ سوهاج: إزالة 143 حالة تعد منذ انطلاق الحملات المكثفة

مفتي الديار المصرية يتحدث عن الوسطية في الإسلام من جامعة سوهاج

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أعضاء هيئة التدريس الحالات المصابة الفحوصات اللازمة جامعة سوهاج مستشفيات الجامعية

مواد متعلقة

محافظ سوهاج: إزالة 143 حالة تعد منذ انطلاق الحملات المكثفة

رئيس جامعة سوهاج يؤكد جاهزية المستشفيات لتقديم الدعم الطبي لجرحى غزة

مفتي الديار المصرية يتحدث عن الوسطية في الإسلام من جامعة سوهاج

ضبط سيارة تحمل 29 حمارًا مذبوحًا في سوهاج (صور)

الأكثر قراءة

تصرف مفاجئ من مصطفى محمد بعد تبديله في مباراة نانت وريمس

كاملة أبو ذكري لـ بيومي فؤاد: الإحساس نعمة

محمد سلام يعتذر لأمير كرارة: حقك عليا يا باشا مصر

إنجي علاء توجه رسالة لبيومي فؤاد: الفنان الحقيقي بيكون مهموم بالناس

حملة على الملاهي الليلية تضبط 10 فتيات ركلام و3 سيدات لتسهيل الدعارة

ارتفاع أسعار السكر اليوم الأحد

الإسماعيلي، باسم مرسي يعود للتسجيل بعد غياب عام وعودة صالح جمعة

أبو مازن يحسم الجدل حول تولي السلطة الفلسطينية زمام الحكم في غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 6-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

محمود حافظ يضع علم إسرائيل أسفل حذائه

بعد الكشف عنه، كل ما تريد معرفته عن القطار الكهربائى الإقليمى الذكى «ديزيرو» (صور)

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق مساء اليوم الأحد 5-11-2023

ارتفاع أسعار السكر اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023

أهم 3 أسئلة لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي وإجاباتها

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات أوبل بعد زيادة نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكبدة في المنام وعلاقتها بالمشاكل والمصاعب والأحزان

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بنهاية الأحزان

حكم الإسراع في الصلاة والضابط الذي يؤثر في صحتها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية