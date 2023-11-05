رئيس جامعة سوهاج يطمئن على الوضع الصحي للطلاب للمصابين خلال حادث
توجه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج منذ قليل إلى المستشفى الجامعى القديم، وذلك للاطمئنان على الوضع الصحى للطلاب الذين تعرضوا لحادث انفجار أحد إطارات ميكروباص كان يستقله عدد ٨ طلاب من الجامعة، ٤ طلاب من كلية التجارة وطالب من كلية الحقوق و٣ طلاب من كلية الهندسة، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، والدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وعميد كلية الطب وعدد من أعضاء هيئة التدريس.
وأكد النعماني خلال تفقده للطلاب المصابين أنه تم تقديم كافة الخدمات الصحية اللازمة لإسعافهم، وتوفير سبل العلاج اللازمة لهم، وعمل جميع الإجراءات الطبية والرعاية لهم، مضيفًا إنه تمت مناظرة الطلاب بواسطة فريق طبي متخصص من الأقسام المنوطة (أقسام الجراحة العامة - العظام - المخ والأعصاب - جراحة القلب والصدر)، وتم عمل الأشعة والفحوصات اللازمة لهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.
وأوضح الدكتور مجدي القاضي أن المستشفى الجامعي استقبل اليوم ٨ طلاب من مركز البلينا، حيث أجرى أطباء الاستقبال الإسعافات اللازمة لهم وحجزهم لتلقي العلاج اللازم، مضيفًا إن الحالات المصابة تنوعت بين كدمات وجروح يسيطة، مضيفًا إنه تمت كتابة تقارير الخروج لعدد ٣ طلاب وعودتهم إلي منازلهم، وسيتم خروج باقي المصابين مساء اليوم، عقب استكمال العلاج اللازم لهم وتماثلهم للشفاء التام.
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