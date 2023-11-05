الأحد 05 نوفمبر 2023
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محافظات

جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية مجانية بقرية مطول

قافلة طبية بالفيوم،
قافلة طبية بالفيوم، فيتو

قال رئيس جامعة الفيوم، الدكتور ياسر مجدي حتاتة: إن الجامعة نظمت قافلة طبية وتنموية شاملة بقرية مطول، التابعة لمركز أطسا، شملت كل التخصصات الطبية، بهدف توصيل الخدمات الصحية الي كل فرد بمحافظة الفيوم بالجودة المطلوبة

وشارك في القافلة كليات الطب وطب الأسنان والمستشفى الجامعي والخدمة الاجتماعية ومديرية الصحة بمخافظة الفيوم، بمقر الوحدة الصحية بقرية مطول، اليوم الأحد.

خدمات القافلة

فيما قال الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الطبية نجحت في تقديم خدمة الكشف الطبي وتقديم العلاج الي 1037 حالة، فقد تم الكشف على 185 حالة في تخصص العظام، و75 حالة أسنان، و154 حالة باطنة، و70 حالة أنف وأذن،  و160 أطفال، و61 حالة نساء وتوليد، و147 جلدية، و173 حالة رمد.

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ندوات توعية

وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم، أنه تم خلال القافلة الشاملة تم تنظيم ندوة توعية عن القضية السكانية والصحة الإنجابية، حاضر فيها أعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة الاجتماعية، عن الزيادة السكانية كأحد أهم المشكلات التى تواجهها الدولة المصرية، وأن الزيادة السكانية تعد بمثابة القنبلة الموقوتة التى يمكن أن تتسبب في خلل كبير في تركيبة المجتمع المصري، وأن تنظيم الأسرة والإنجاب له العديد من الفوائد الاقتصادية على المجتمع والفرد، حيث إن المُباعدة بين الولادات من تنظيم موارد الأسرة لكل طفل بشكل مُلائم.

امير الشعراء

يذكر أنه تم  انطلاق النسخة العاشرة من مهرجان امير الشعراء، بمشاركة جميع كليات الجامعة، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية، ويستمر المهرجان لمدة ثلاثة ايام، اليوم الأول مسابقة شعر الفصحي، واليوم الثاني مسابقة شعر العامية، واليوم الثالث اللقاءات النهائية لاختيار الاول في قسمي المهرجان، ثم تقام حفلة الختام لتسليم الجوائز للفائزين.

حالة الطقس غدا الاثنين ٦-١١-٢٠٢٣ في محافظة الفيوم

اليوم، انطلاق النسخة العاشرة لمسابقة أمير الشعراء بجامعة الفيوم

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