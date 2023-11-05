الأحد 05 نوفمبر 2023
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رياضة

انطلاق اجتماع مجلس إدارة الزمالك بشأن مصير أوسوريو وعقوبة ثلاثي الفريق الأول

القائمة الموحدة،
القائمة الموحدة، فيتو

انطلق منذ قليل، اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، لإصدار عدد من القرارات العاجلة في مختلف المجالات بالنادي. 

وأشار مصدر خاص إلى أن أبرز ملف على طاولة الاجتماع اليوم، هو مناقشة مصير خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من حيث البقاء أو الرحيل. 

وأشار المصدر أن الاجتماع سيتم فيه اتخاذ قرارات صارمة ضد ثلاثي الزمالك أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي بسبب واقعة مباراة زد. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لمواجهة نظيره بيراميدز، الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي.

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موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من لقاء زد الأخير في مسابقة الدوري، تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر. 


وعقب انتهاء الفقرة البدنية أدى اللاعبون تدريبات فنية تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، وبعدها خاضت هذه المجموعة تقسيمة فنية في وسط الملعب، وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة ومنحهم بعض التعليمات الفنية.

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