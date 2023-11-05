الأحد 05 نوفمبر 2023
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رياضة

5 صور ترصد مران الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز في كأس مصر

مران الزمالك، فيتو
مران الزمالك، فيتو

الزمالك، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،  بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، تدريباته صباح اليوم، استعدادا لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر يوم الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي. 

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك مجموعة من الصور لتدريبات الزمالك اليوم قبل موقعة بيراميدز. 

مران الزمالك، فيتو 
مران الزمالك، فيتو 
مران الزمالك، فيتو 
مران الزمالك، فيتو 
مران الزمالك، فيتو 

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من لقاء زد الأخير في مسابقة الدوري، تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر. 


وعقب انتهاء الفقرة البدنية أدى اللاعبون تدريبات فنية تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، وبعدها خاضت هذه المجموعة تقسيمة فنية في وسط الملعب، وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة ومنحهم بعض التعليمات الفنية.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

 

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، اجتماعا اليوم من أجل حسم مصير أوسوريو المدير الفني مع الفريق سواء برحيله أو بقائه.

 

ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة نادي الزمالك مصير عقوبة أحمد فتوح ومصطفي الزناري ومحمد صبحي بعد تركهم معسكر الفريق. 

 

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

موقف مصطفى شلبي من مباراة الزمالك وبيراميدز 

يخضع مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى كشف طبي جديد صباح اليوم قبل انطلاق مران الزمالك استعدادًا لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

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وكان مصطفى شلبي غاب عن اللقاء الماضي للزمالك أمام زد، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة إنبي بكدمة في القدم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم السبت عقب خوض مباراة زد اليوم في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خسر يوم أمس من نظيره زد بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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