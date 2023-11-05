باسم مرسي يقود هجوم الإسماعيلي أمام طلائع الجيش بالدوري

الدوري المصري، أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره طلائع الجيش اليوم الأحد في ختام الجولة السادسة لبطولة الدوري.

ويستضيف فريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال نظيره طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني في مباراة قوية لكلا الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد باستاد الإسماعيلية.

ويقود باسم مرسي وياو أنور تشكيل الاسماعيلي أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز وجاء تشكيل الدراويش كالتالي

تشكيل الاسماعيلي أمام طلائع الجيش

ويدخل الإسماعيلى مباراة طلائع الجيش؛ بحثا عن الفوز بعد تعادله سلبيا أمام الداخلية في الجولة الماضية بينما يدخل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سيراميكا 1-0 بالجولة ذاتها.

Advertisements

واستعاد طلائع الجيش نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه سيراميكا على إستاد جهاز الرياضة في الجولة الخامسة للدوري المصري سجل اللاعب النيجيري جودوين شيكا هدف طلائع الجيش.

وفاز الطلائع على البنك الأهلي (2-0) بالجولة الأولى ثم تعادل مع إنبي بدون أهداف وخسر أمام مودرن فيوتشر (0-2)، وأمام المصري البورسعيدي (0-1).

ترتيب الإسماعيلي بالدوري



الإسماعيلي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط من 5 مباريات، حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 4 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

ترتيب طلائع الجيش بالدوري



أما طلائع الجيش فيحتل المركز الـ13 برصيد 7 نقاط جمعهم من 5 مباريات حيث فاز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه 3 أهداف واستقبل الفريق مثلها.

حكام مباراة الاسماعيلي وطلائع الجيش

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



الإسماعيلي وطلائع الجيش – الساعة 4 عصرا على قناة ON TIME SPORT 1

مودرن فيوتشر وإنبي – الساعة 4 عصرا على قناة ON TIME SPORT 2

المصري البورسعيدي والبنك الأهلي – الساعة 7 مساء على قناة ON TIME SPORT 2

ترتيب فرق الدوري المصري

1- بيراميدز 13 نقطة

2- مودرن فيوتشر 12 نقطة

3- زد اف سي 12 نقاط

4- الاتحاد 11 نقطة

5- الأهلي 9 نقاط

6- المصري 9 نقاط

7- الزمالك 8 نقاط

8- الجونة 8 نقاط

9- بلدية المحلة 8 نقاط

10- سموحة 8 نقاط

11- سيراميكا 11 نقطة

12- إنبي 7 نقاط

13- طلائع الجيش 7 نقاط

14- الإسماعيلي 4 نقاط

15- فاركو 4 نقاط

16- الداخلية 4 نقاط

17- المقاولون نقطتين

18- البنك الأهلي بلا نقاط

وكان الأهلي فوزًا صعبًا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان أحمد بالجبل الأخضر في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

تقدم طاهر محمد طاهر بهدف للأهلي في الدقيقة 45+4 ثم أضاف محمد هاني الهدف الثاني في الدقيقة 85 قبل أن يسجل الأوغندي جوزيف أوشايا من ضربة جزاء للمقاولون في الدقيقة 89.



ورفع الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر رصيده إلى 9 نقاط وله 3 مؤجلات في المركز الخامس بينما توقف رصيد المقاولون بقيادة شوقي غريب عند نقطتين في المركز قبل الأخير.