السبت 04 نوفمبر 2023
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رياضة

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي وبلدية المحلة

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيتو

ترتيب الدوري المصري، حقق الأهلي الفوز الثالث له في الدوري المصري الممتاز على حساب المقاولون 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري.

 

كما حقق بلدية المحلة الفوز على فاركو 3-2، والجونة على الداخلية 2-0 في مباريات اليوم بالجولة السادسة لبطولة الدوري المصري.

وقفز النادي الأهلي للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط ويتبقى له ثلاث مباريات مؤجلة أمام سيراميكا كليوباترا والجونة وبلدية المحلة.

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ترتيب فرق الدوري المصري بعد فوز الأهلي وبلدية المحلة 

1- بيراميدز 13 نقطة
2- مودرن فيوتشر 12 نقطة
3- زد اف سي 12 نقاط
4- الاتحاد  11 نقطة 
5-  الأهلي 9 نقاط 
6- المصري  9 نقاط
7- الزمالك 8 نقاط
8-  الجونة 8 نقاط

9- بلدية المحلة 8 نقاط
10- سموحة 8 نقاط
11- سيراميكا  11 نقطة
12-  إنبي 7 نقاط 
13-  طلائع الجيش 7 نقاط 
14- الإسماعيلي 4 نقاط
15- فاركو 4 نقاط
16- الداخلية 4 نقاط
17- المقاولون  نقطتين
18- البنك الأهلي بلا نقاط

 

جدول ترتيب الدوري المصري 

وحقق  الأهلي فوزًا صعبًا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان أحمد بالجبل الأخضر في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

تقدم طاهر محمد طاهر بهدف للأهلي في الدقيقة 45+4 ثم أضاف محمد هاني الهدف الثاني في الدقيقة 85 قبل أن يسجل الأوغندي جوزيف أوشايا من ضربة جزاء للمقاولون في الدقيقة 89.
 

ورفع الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر رصيده إلى 9 نقاط وله 3 مؤجلات في المركز الخامس بينما توقف رصيد المقاولون بقيادة  شوقي غريب عند نقطتين في المركز قبل الأخير.
 

تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

وجاء تشكيل الأهلى على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم الدبيس - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور - نبيل كوكا - أفشة.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - موديست - طاهر محمد طاهر.

الدوري المصري، بلدية المحلة يحقق فوزا صعبا على فاركو 3-2

الأهلي يفوز على المقاولون 2-1 بالدوري

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