الأحد 05 نوفمبر 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري،فيتو

الدوري المصري، تختتم اليوم الأحد، مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بإقامة ثلاث لقاءات قوية.

مباراة الإسماعيلي أمام طلائع الجيش، وتنطلق في الساعة الرابعة عصرًا ويستضيفها استاد الإسماعيلية.

مباراة مودرن فيوتشر أمام إنبي، وتنطلق في السابعة مساءا ويستضيفها إستاد القاهرة الدولي.

مباراة المصري أمام البنك الأهلي، وتنطلق في السابعة مساءً ويستضيفها إستاد برج العرب.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة كالتالي

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مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الإسماعيلي وطلائع الجيش – الساعة 4 عصرا على قناة ON TIME SPORT 1

مودرن فيوتشر وإنبي – الساعة 4 عصرا على قناة ON TIME SPORT 2

المصري البورسعيدي والبنك الأهلي – الساعة 7 مساء على قناة ON TIME SPORT 2

ترتيب فرق الدوري المصري


1- بيراميدز 13 نقطة
2- مودرن فيوتشر 12 نقطة
3- زد اف سي 12 نقاط
4- الاتحاد  11 نقطة 
5-  الأهلي 9 نقاط 
6- المصري  9 نقاط
7- الزمالك 8 نقاط
8-  الجونة 8 نقاط

9- بلدية المحلة 8 نقاط
10- سموحة 8 نقاط
11- سيراميكا  11 نقطة
12-  إنبي 7 نقاط 
13-  طلائع الجيش 7 نقاط 
14- الإسماعيلي 4 نقاط
15- فاركو 4 نقاط
16- الداخلية 4 نقاط
17- المقاولون  نقطتين
18- البنك الأهلي بلا نقاط

جدول ترتيب الدوري المصري 

وكان الأهلي فوزًا صعبًا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان أحمد بالجبل الأخضر في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

تقدم طاهر محمد طاهر بهدف للأهلي في الدقيقة 45+4 ثم أضاف محمد هاني الهدف الثاني في الدقيقة 85 قبل أن يسجل الأوغندي جوزيف أوشايا من ضربة جزاء للمقاولون في الدقيقة 89.
 

ورفع الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر رصيده إلى 9 نقاط وله 3 مؤجلات في المركز الخامس بينما توقف رصيد المقاولون بقيادة  شوقي غريب عند نقطتين في المركز قبل الأخير.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي وبلدية المحلة

الدوري المصري، الإسماعيلي يسعى لتعديل مساره أمام طلائع الجيش

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