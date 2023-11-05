الدوري المصري، الإسماعيلي يسعى لتعديل مساره أمام طلائع الجيش
الدوري المصري، يستضيف فريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال نظيره طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني في مباراة قوية لكلا الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد باستاد الإسماعيلية.
مباراة الاسماعيلي وطلائع الجيش
ويدخل الإسماعيلى مباراة طلائع الجيش؛ بحثا عن الفوز بعد تعادله سلبيا أمام الداخلية في الجولة الماضية بينما يدخل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سيراميكا 1-0 بالجولة ذاتها.
واستعاد طلائع الجيش نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه سيراميكا على إستاد جهاز الرياضة في الجولة الخامسة للدوري المصري سجل اللاعب النيجيري جودوين شيكا هدف طلائع الجيش.
وفاز الطلائع على البنك الأهلي (2-0) بالجولة الأولى ثم تعادل مع إنبي بدون أهداف وخسر أمام مودرن فيوتشر (0-2)، وأمام المصري البورسعيدي (0-1).
ترتيب الإسماعيلي بالدوري
الإسماعيلي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط من 5 مباريات، حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 4 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.
ترتيب طلائع الجيش بالدوري
أما طلائع الجيش فيحتل المركز الـ13 برصيد 7 نقاط جمعهم من 5 مباريات حيث فاز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه 3 أهداف واستقبل الفريق مثلها.
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وبلدية المحلة
1- بيراميدز 13 نقطة
2- مودرن فيوتشر 12 نقطة
3- زد اف سي 12 نقاط
4- الاتحاد 11 نقطة
5- الأهلي 9 نقاط
6- المصري 9 نقاط
7- الزمالك 8 نقاط
8- الجونة 8 نقاط
9- بلدية المحلة 8 نقاط
10- سموحة 8 نقاط
11- سيراميكا 11 نقطة
12- إنبي 7 نقاط
13- طلائع الجيش 7 نقاط
14- الإسماعيلي 4 نقاط
15- فاركو 4 نقاط
16- الداخلية 4 نقاط
17- المقاولون نقطتين
18- البنك الأهلي بلا نقاط.
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