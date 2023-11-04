السبت 04 نوفمبر 2023
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رياضة

غيابات الطلائع أمام الإسماعيلي وبسيوني يحدد مصير جودوين

عبد الحميد بسيوني،
عبد الحميد بسيوني، فيتو

يفتقد فريق طلائع الجيش العديد من اللاعبين خلال مواجهة الاسماعيلي غدا الاحد ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويفتقد فريق طلائع الجيش الرباعى مصطفى الخواجة ومحمد حمدى زكى وحميدو ماو وأحمد الشيخ وحسام بن محمد خلال مواجهة الاسماعيلي غدا.

ويواصل رباعى طلائع الجيش زكي والخواجة وماو والشيخ تنفيذ برامجهم التأهيلية للحاق بمباريات الطلائع المقبلة.

ويعاني محمد حمدى زكى مهاجم طلائع الجيش من إصابته بشد فى العضلة الأمامية ليغيب عن الملاعب قرابة الثلاثة أسابيع بداية من مباراة المصري. 

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ويعاني التنزانى حميدو ماو من الاصابة بشد في العضلة الامامية أثناء خوض مباراة مع منتخب بلاده في مباريات الاجندة الدولية الماضية وغيابه عن الملاعب قرابة الثلاثة أسابيع منذ مباراة المصري.

 

وأجري مصطفى الخواجة جراحة في البطن تبعده عن الملاعب لمدة شهر ما يعاني احمد الشيخ من اصابة بعضلات البطن.

وتعرض التونسى حسام بن محمد دقدوق مدافع نادى طلائع الجيش للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال التدريبات ليتأجل ظهوره فى أول مباراة رسمية مع الفريق.

ويؤدى اللاعب برنامج تأهيلى للتعافى من شد العضلة الخلفية تحت إشراف محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبى بالطلائع.

 

ويحدد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش مصير مشاركة النيجيري جودوين شيكا مهاجم الفريق بقائمة الاسماعيلي اليوم خلال المران الاخير للفريق العسكري.

وتم استبدال النيجيري جودوين شيكا خلال شوطى مباراة الطلائع وسيراميكا بسبب معاناته من الاصابة بالعضلة الضامة.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري


ويستضيف فريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال نظيره طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيوني في تمام الساعة الرابعة عصر غد الاحد باستاد الاسماعيلية ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش 


ومن المقرر أن تنقل مباراة الاسماعيلي وطلائع الجيش عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير باستاد جهاز الرياضة ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة الفريق ثم السفر الي الإسماعيلية الليلة للدخول معسكر مغلق.

طلائع الجيش وسيراميكا

واستعاد طلائع الجيش نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه سيراميكا على إستاد جهاز الرياضة في الجولة الخامسة للدوري المصري سجل اللاعب النيجيري جودوين شيكا هدف طلائع الجيش.

وفاز الطلائع على البنك الأهلي (2-0) بالجولة الاولي ثم تعادل مع إنبي بدون أهداف وخسر أمام مودرن فيوتشر (0-2)، وأمام المصري البورسعيدي (0-1).

ويدخل الاسماعيلي مباراة طلائع الجيش بحثا عن الفوز بعد تعادل سلبيا أمام الداخلية في الجولة الماضية بينما يدخل طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيوني المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز علي سيراميكا 1-0 بالجولة ذاتها.

ترتيب طلائع الجيش والاسماعيلي بالدوري

ويحتل فريق الاسماعيلي المركز ال 14 برصيد 4 نقاط بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 7 نقاط  من خوض 5 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مبراة وخسر مباراتين.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري والقناة الناقلة

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