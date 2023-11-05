حملة لتصحيح الأوضاع بسبب سوء النتائج في أندية الدوري الممتاز.. والخوف من شبح الهبوط يطيح بـ3 مدربين

ثلاث مدربين بالدوري الممتاز يرفعون شعار "يا بخت من زار وخفف".. 5 جولات في الإيجيبشن ليج تطيح بمدربي فاركو والداخلية والبنك الأهلي.. وأوسوريو الأقرب للقب الضحية الرابعة

بدأت رياح التغيير تهب مبكرا على الأجهزة الفنية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وبدأت لعبة الكراسي الموسيقية تطارد العديد من المدريرين الفنيين وتهدد بالإطاحة بهم حال لم يتداركوا أخطاءهم ويسرعوا إلى تصحيح أوضاع أنديتهم خلال الجولات القادمة من الدوري الممتاز، بعدما دخلت فرقم منطقة الخطر.

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وعلى الرغم من أن الكلام عن صراع الهبوط لا يزال مبكرا، إذا أخذ في الإعتبار، أن مسابقة الدوري لا تزال في جولتها السادسة، إلا أن هناك من مجالس إدارات الأندية ما تسعى لإنقاذ نفسها وتصحيح أوضاع فرقها قبل فوات الأوان، وهو النهج الذي نتهجته بالفعل ثلاث أندية في المسابقة خلال الجولات الست من المسابقة.

ثلاث مدربين ضحايا الجولات الخمس الأولى بالدوري

وشهدت الجولات الخمس الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، ثلاث ضحايا من المديرين الفنيين تمت الإطاحة بهم بسبب سوء النتائج، وإستقدام مديرين فنيين جدد بدلا منهم لتصحيح مسار هذه الفرق الثلاث في المسابقة.. وتستعرض فيتو في السطور التالية الأندية الثلاث التي قررت الإطاحة بمدربيها.

البرتغالي برونو رومانو مدرب فاركو المقال، فيتو

الضحية الأولى: برونو رومانو مدرب فاركو

الضحية الأولى من مدربي الدوري الممتاز كان البرتغالي برونو رومارو المدير الفني لفريق فاركو، حيث عقد مجلس إدارة النادي إجتماعا في العاشر من أكتوبر الماضي، وقرر توجيه الشكر للمدرب البرتغالي، بسبب سوء نتائج الفريق بعد ثلاث جولات في مسابقة الدوري الممتاز .

قرر مسؤولو نادي فاركو إقالة البرتغالي برونو روماو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب النتائج السلبية التي قدمها فاركو في الجولات الأولى الثلاثة من مسابقة الدوري.

وسقط فاركو في فخ الخسارة مرتين هذا الموسم، بعدما هُزم في مباراته الأولى 2-0 أمام مودرن فيوتشر ثم خسر ضد المصري البورسعيدي بهدف، ثم تعادل مع سيراميكا كليوباترا في اللقاء الثالث بريمونتادا، الأمر الذي دفع إدارة النادي إلى التحرك سريعا، فقررت الإطاحة بالمدرب البرتغالي رومارو، وتم إتمام التعاقد مع خالد جلال المدير الفني السابق للبنك الأهلي ونادي الزمالك.

قاد خالد جلال فاركو في ثلاث مواجهات بعد توليه القيادة الفنية للفريق في العاشر من أكتوبر، ليحقق فوزا واحد ويخسر مباراتين، أخرهم في لقاء الأمس أمام بلدية المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتراجع إلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، بعدما خاض 6 مباريات في المسابقة.

ميمي عبد الرازق، فيتو

الضحية الثانية: ميمي عبد الرازق مدرب الداخلية

ثاني ضحايا الدوري الممتاز من المدربين كان الدكتور ميمي عبد الرازق، إلا أن الرجل هنا يبدو وضعه مختلفا عن سابقه، فقد بادر عبد الرازق بتقديم إستقالته من لمسئولي الداخلية، ليخرج بعدها بساعات في وسائل الإعلام ويؤكد أن إستقالته من تدريب الداخليوة نهائية ولا رجعة فيها.

استقالة ميمي عبد الراوق جاءت بعد خسارة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة في الجولة الرابعة، حيث كان الفريق وقتها يقبع في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط من 4 مباريات.

وذكر ميمي عبد الرازق في تصريحات إذاعية بعد الإستقالة، أنه رفض الاستمرار في تدريب الداخلية، لشعوره أن الفريق سيدخل في دوامة الهبوط خلال الموسم الحالي، لعدم تلبية طلباته الفنية وقلة الإمكانيات المادية للفريق.

وقامت إدارة نادي الداخلية بإسناد منصب المدير الفني للفريق إلى هاني عبد الباقي، ليتولى المهمة بشكل مؤقت.

فريق الداخلية حاليا تراجع للمركز السادس عشر برصيد 4 نقاط بعد خوضه 6 مباريات.

المدرب القبرصي بابا فاسيليو، فيتو

الضحية الثالثة: نيكوديموس بابافاسيليو مدرب البنك الأهلي

ثالث ضحايا المدربين في الدوري المصري الممتاز كان المدرب القبرضي نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي، الذي قرر مجلس إدارة نادي البنك الأهلي يوم 31 أكتوبر الماضي توجيه الشكر له وجهازه المعاون، بسبب سوء النتائج.

وجاء قرار مجلس إدارة البنك الأهلي بعد تلقى البنك الأهلي الهزيمة الخامسة على التوالي، وذلك بعد خسارته أمام موردن فيوتشر بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز Nile.

وخاض البنك الأهلي منذ بداية الموسم الجاري 5 مباريات، خسرها جميعًا، ليستقر في المركز الأخير بجدول الدوري بدون نقاط، وسجل لاعبو البنك الأهلي 3 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.

كان بديهيا جدا أن يتحرك مجلس إدارة نادي البنك الأهلي سريعا، لتصحيح مسار الفريق بعد هذه النتائج السلبية للفريق، فتم التعاقد مع نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق طارق مصطفى، الذي يخوض المباراة الأولى له على رأس القيادة الفنية للفريق اليوم الأحد في مواجهة المصري البورسعيدي في الجولة السادسة من الدوري على استاد الجيش ببرج العرب.

5 مدربين مهددين بالرحيل

يبقى المديرين الفنيين الجدد للأندية الثلاث سالفة الذكر وهي فاركو والداخلية والبنك الأهلي، ليسوا في مأمن من الإطاحة بهم في اي وقت في حال لم ينجح كل منهم في تصحيح مسار فريقه وإنتشاله من غياب الجب في قاع جدول الدوري إلى المنطقة الدافئة بعيدا عن دوامة الصراع ومطاردة شبح الهبوط.

هناك أيضا مديرين فنيين، لم يكن الحظ حليفا لهم في الجولات الست الماضية من الدوري الممتاز، رغم كفاءتهم الفنية الكبيرة التي يشهد بها القاصي والداني، يأتي على رأسهم شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب.

لا أحد يختلف على خبرة وكفاءة شوقي غريب، يكفي أنه المدرب الوحيد الذي يحمل في سجل إنجازاته ميدالية عالمية في كرة القدم، عندما قاد منتخب الشباب لحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم 2001 بالأرجنتين، وهو الانجاز الذي لم يحققه أي مدرب مصري حتى ألان، فضلا عن كونه شريكا للمدرب الكبير حسن شحاتة في التتويح بثلاث ألقاب لبطولة أمم أفريقيا للكبار أعوام 2006 و2008 و2010

المقاولون يجدد الثقة في شوقي غريب، فيتو

تجديد الثقة في شوقي غريب

الحظ الذي إبتسم كثيرا لشوقي غريب في أواخر الموسم الماضي، ونجاحه في إنقاذ ذئاب الجبل من الهبوط للقسم الثاني، في مهمة كانت تبدو للغالبية العظمى من المتابعين شبه مستحيلة، يقف اليوم معاندا كثيرا للمدير الفني السابق للمنتخبين الأول والأولمبي، حيث ساءت نتائج الفريق كثيرا منذ الجولة الأولى من المسابقة، رغم أن الفريق يقدم عروضا جيدة بشهادة أغلب الخبراء والمحليين.

المقاولون العرب خاض 6 مباريات في الدوري الممتاز، لم يحقق خلالها فوزا واحدا، حيث تعادل في مباراتين، وخسر في أربع مباريات، كان أخرها أمس السبت أمام الأهلي بالجولة السادسة

يحتل المقاولون العرب المركز قبل الأخير في مسابقة الدوري الممتاز برصيد نقطتين فقط من تعادلين، وسجل لاعبوه 8 أهداف بينما تلقت مرماه 13 هدف.

وبادر شوقي غريب بتقديم إستقالته لمجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، إلا أن الرجل رفض إستقالة غريب، وجدد الثقة فيه وجهازه المعاون ومؤكدا أنه قادرا على إعادة الفريق للمسار الصحيح ولكن يحتاج إلى بعض الحظ خلال المباريات المقادمة.

أوسوريو المدير الفني للزمالك، فيتو

أوسوريو الأقرب لحزم الحقائب

وأخيرا يبقى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، هو الأقرب لإنتزاع لقب الضحية الرابعة بين مدربي الدوري الممتاز، بعد تدهور نتائج الفريق وتراجع ترتيبه للمركز السابع في جدول المسابقة برصيد 8 نقاط من 6 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في إثنتين وخسر مثلهما، إلا أن المؤلم أن الخسارتين جاءتا أمام إنبي وزد في مباراتين متتاليتين، لاسيما أن زد هو أحد الأندية الصاعدة حديثا للدوري الممتاز في الموسم الحالي، ما سبب غضبا شديدا بين جماهير القلعة البيضاء.

مجلس إدارة نادي الزمالك يعقد ثاني إجتماعاته الرسمية اليوم الأحد، وستكون الهزيمتين الأخيرتين في الدوري على رأس أولويات جدول أعمال المجلس، للوقوف على أسباب تراجع نتائج الفريق بعد فوز كبير على سموحة بخماسية

ومن المتوقع أن يشهد الإجتماع حسم مصير الكولومبي أوسوريو سواء بالرحيل أو تجديد الثقة ومنحه فرصة أخيرة لتصحيح المسار.