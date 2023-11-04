طارق مصطفي يعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة المصري فى الدورى

الدوري الممتاز، اختار طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي ٢٤ لاعبا للسفر إلي برج العرب استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الأحد ويستضيفها ستاد برج العرب

موعد مباراة المصري والبنك الأهلي بالدوري



ويلتقي فريق المصري البورسعيدي نظيره البنك الأهلي في السابعة عصر غدا الأحد ضمن لقاءات الجولة السادسة بالدوري الممتاز في الساعة السابعة باستاد برج العرب.

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قائمة البنك الأهلي لمواجهة المصري فى الدورى



وجاءت القائمة علي النحو التالي

حراسة المرمي

محمد أبوجبل، أحمد صبحى، حسن شاهين

خط الدفاع

أيمن أشرف، سعيدو سيمبوري، اسحاقو يعقوبو، محمود الجزار، معاذ الحناوي، محمد بسيوني،أمير مدحت، عاصم صلاح

خط الوسط

محمد فتحي، محمود سيد، أحمد النادرى، عماد فتحى، أحمد سعيد، احمد مدبولى، احمد ياسر، إبراهيم حسن، محمود قاعود، جريندو، سيرجى اكا

خط الهجوم

كريم بامبو، أسامة فيصل.

طارق مصطفى مديرا فنيا للبنك الأهلي



وأعلن نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار تعيين طارق مصطفى مديرا فنيا لفريق البنك الاهلي خلفا للقبرصي بابا فاسيليو الذي تمت إقالته الثلاثاء.

ويأتي الجهاز الفني الجديد للبنك الأهلي بالكامل كالتالي:

طارق مصطفى مديرا فنيا.

أمير عبد العزيز مدربا عاما.

محمد العقباوي مدربا لحراس المرمى

كريم حسن شحاتة مديرا للكرة

البنك الاهلي يعلن إقالة بابا فاسيليو

وأعلن نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار توجيه الشكر لبابا فاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون على ماقدموه خلال الفترة الماضية متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم المقبلة

وانتظم الإيفوارى سيرجى أكا لاعب خط وسط فريق البنك الأهلى في التدريبات الجماعية عقب العودة من بلاده التي سافر إليها لحضور مراسم تشييع جثمان والدته في مسقط رأسه بكوت ديفوار الأمر الذي تسبب في غيابه عن مباراة فيوتشر في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويتذيل فريق البنك الأهلى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز بعدما فشل في حصد أى نقاط حتى الآن حيث تعرض للهزيمة في خمس مباريات أمام كل من طلائع الجيش والزمالك وبيراميدز وإنبى وفيوتشر.