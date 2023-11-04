السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

طارق مصطفي يعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة المصري فى الدورى

طارق مصطفي، فيتو
طارق مصطفي، فيتو

الدوري الممتاز، اختار طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي ٢٤ لاعبا للسفر إلي برج العرب استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الأحد ويستضيفها ستاد برج العرب 

موعد مباراة المصري والبنك الأهلي بالدوري


ويلتقي فريق المصري البورسعيدي نظيره البنك الأهلي في السابعة عصر غدا الأحد ضمن لقاءات الجولة السادسة بالدوري الممتاز في الساعة السابعة باستاد برج العرب.

Advertisements

 

قائمة البنك الأهلي لمواجهة المصري فى الدورى


وجاءت القائمة علي النحو التالي 
حراسة المرمي 
محمد أبوجبل، أحمد صبحى، حسن شاهين 
خط الدفاع 
أيمن أشرف، سعيدو سيمبوري، اسحاقو يعقوبو، محمود الجزار، معاذ الحناوي، محمد بسيوني،أمير مدحت، عاصم صلاح 
خط الوسط 
محمد فتحي، محمود سيد، أحمد النادرى، عماد فتحى، أحمد سعيد، احمد مدبولى، احمد ياسر، إبراهيم حسن، محمود قاعود، جريندو، سيرجى اكا 
خط الهجوم 
كريم بامبو، أسامة فيصل.

 

طارق مصطفى مديرا فنيا للبنك الأهلي


وأعلن نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار تعيين طارق مصطفى مديرا فنيا لفريق البنك الاهلي خلفا للقبرصي بابا فاسيليو الذي تمت إقالته الثلاثاء.

ويأتي الجهاز الفني الجديد للبنك الأهلي بالكامل كالتالي:

طارق مصطفى مديرا فنيا.

أمير عبد العزيز مدربا عاما.

محمد العقباوي مدربا لحراس المرمى

كريم حسن شحاتة مديرا للكرة

 

البنك الاهلي يعلن إقالة بابا فاسيليو

وأعلن نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار توجيه الشكر لبابا فاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون على ماقدموه خلال الفترة الماضية متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم المقبلة

وانتظم الإيفوارى سيرجى أكا لاعب خط وسط فريق البنك الأهلى في التدريبات الجماعية عقب العودة من بلاده التي سافر إليها لحضور مراسم تشييع جثمان والدته في مسقط رأسه بكوت ديفوار الأمر الذي تسبب في غيابه عن مباراة فيوتشر في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

 

ويتذيل فريق البنك الأهلى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز بعدما فشل في حصد أى نقاط حتى الآن حيث تعرض للهزيمة في خمس مباريات أمام كل من طلائع الجيش والزمالك وبيراميدز وإنبى وفيوتشر.

طارق مصطفى يصل مران البنك الأهلي بعد حادث سير (صور)

بعد توليه القيادة الفنية للبنك الأهلي، طارق مصطفى يتعرض لحادث سير

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الممتاز طارق مصطفى نادي البنك الأهلي المصري البورسعيدي موعد مباراة المصري والبنك الاهلي بالدوري

مواد متعلقة

نادي البنك الأهلي يكرم الجهاز الفني السابق بقيادة بابا فاسيليو (صور)

طارق مصطفى يصل مران البنك الأهلي بعد حادث سير (صور)

بعد توليه القيادة الفنية للبنك الأهلي، طارق مصطفى يتعرض لحادث سير

إدارة نادي البنك الأهلي تبلغ بابا فاسيليو بالرحيل

الأكثر قراءة

كتائب القسام تستهدف قوات النخبة الإسرائيلية، مشهد لا يفوتك من عمليات المقاومة (فيديو)

أول تعليق من تركي آل الشيخ على انتقادات بنائه لمجسمات الحضارة المصرية بموسم الرياض

17 طعاما أكلها النبي و5 نهى عنها، تعرف عليها

ارتفاع أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم السبت 4-11-2023

قرار جديد من أوسوريو بشأن تدريب الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

بيان شديد اللهجة من الأردن حول تحصين إسرائيل بالقانون الدولي

أمريكا تعترف بالفشل والهزيمة، عرض غربي لتخلي أوكرانيا عن الأرض مقابل السلام مع روسيا

أبكى الكنيست ومنعت إسرائيل نشره، آخر لحظات جنود الاحتلال قبل تدمير المدرعة نمر (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

من 75 لـ 3 آلاف جنيه، أسعار بوكيهات الورد في الفلانتين المصري (فيديو وصور)

مستعينا بالذكاء الاصطناعي، ماسك يستعد لتقديم تطبيق شامل

الوصايا العشر للنجاة من تلوث الهواء

150 ألف منزل في الظلام، رعب في بريطانيا بسبب "سياران"

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 4-11-2023 في الأسواق

الجمارك تكشف كيفية التسجيل على تطبيق مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج (فيديو)

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 4-11-2023 في السوق المحلي

ارتفاع أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم السبت 4-11-2023

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي في شهر نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

17 طعاما أكلها النبي و5 نهى عنها، تعرف عليها

أقوال المؤرخين والفقهاء فى المكان الذى دفنت فيه رأس الإمام الحسين

برغم مرارته، فوائد الصبر في حياة الإنسان وعواقبه

المزيد
الجريدة الرسمية