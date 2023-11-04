المصري يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي بمعسكر برج العرب (صور)

الدوري الممتاز، اختتم الفريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي استعداداته لمواجهة فريق نادي البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الأحد ويستضيفها ستاد برج العرب.

وخاض فريق المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر تدريبه الأخير بمعسكره الحالي ببرج العرب وسبق المران جلسة قصيرة تضمنت اهم التعليمات الخاصة بالمباراة وضرورة الفوز بها للعودة للانتصارات مرة أخرى.

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وخسر النادي المصري في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام بيراميدز، ليتلقى الهزيمة الثانية في الموسم الجاري.

موعد مباراة المصري والبنك الأهلي بالدوري



ويلتقي فريق المصري البورسعيدي نظيره البنك الأهلي في السابعة عصر غدا الأحد ضمن لقاءات الجولة السادسة بالدوري الممتاز في الساعة السابعة باستاد برج العرب.

ترتيب المصري البورسعيدي بالدوري

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وخاض المصرى 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

وعاد الياس الجلاصي لاعب الفريق للمشاركة بالتدريبات الجماعية للفريق البورسعيدي بعدما غاب عن مواجهة بيراميدز بعدما اشتكي من إجهاد في العضلة الضامة استوجب خضوعه لفترة راحة قبل استئناف مشاركته في تدريبات الفريق

ويجهز المصري ميدو جابر يعاني الذي عاني من إجهاد في منطقة الحوض نتيجة إصابته بالتهاب في عظام الحوض وهو الأمر الذي استلزم خضوعه لبرنامج علاجي مكثف قبل الانتظام في تدريبات الفريق الجماعية.

ويجهز الجهاز الطبي لفريق المصري البورسعيدي المحترف التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب الفريق للحاق بلقاء الفريق القادم امام البنك الاهلي.

وتعرض فخر الدين بن يوسف للاصابة خلال عمليات الاحماء قبل مباراة الفريق أمام بيراميدز وشعر اللاعب بشد في العضلة الأمامية وهو الأمر الذي دفع بالجهاز الفني لإخراجه من التشكيل الأساسي والدفع بحسام جريشة.

ويعاني المصري ايضا من غياب اللاعب محمد دبش الذي اقترب من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعدما اقترب برنامج التأهيلي لعلاجه من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية من نهايته.

قائمة البنك الأهلي لمواجهة المصري فى الدورى

اختار طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي ٢٤ لاعبا للسفر إلي برج العرب استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي

وجاءت القائمة علي النحو التالي

حراسة المرمي

محمد أبوجبل، أحمد صبحى، حسن شاهين

خط الدفاع

أيمن أشرف، سعيدو سيمبوري، اسحاقو يعقوبو، محمود الجزار، معاذ الحناوي، محمد بسيوني،أمير مدحت، عاصم صلاح

خط الوسط

محمد فتحي، محمود سيد، أحمد النادرى، عماد فتحى، أحمد سعيد، احمد مدبولى، احمد ياسر، إبراهيم حسن، محمود قاعود، جريندو، سيرجى اكا

خط الهجوم

كريم بامبو، أسامة فيصل.

طارق مصطفى مديرا فنيا للبنك الأهلي



وأعلن نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار تعيين طارق مصطفى مديرا فنيا لفريق البنك الاهلي خلفا للقبرصي بابا فاسيليو الذي تمت إقالته الثلاثاء.

ويأتي الجهاز الفني الجديد للبنك الأهلي بالكامل كالتالي:

طارق مصطفى مديرا فنيا.

أمير عبد العزيز مدربا عاما.

محمد العقباوي مدربا لحراس المرمى

كريم حسن شحاتة مديرا للكرة

البنك الأهلي يعلن إقالة بابا فاسيليو

وأعلن نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار توجيه الشكر لبابا فاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون على ماقدموه خلال الفترة الماضية متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم المقبلة

وانتظم الإيفوارى سيرجى أكا لاعب خط وسط فريق البنك الأهلى في التدريبات الجماعية عقب العودة من بلاده التي سافر إليها لحضور مراسم تشييع جثمان والدته في مسقط رأسه بكوت ديفوار الأمر الذي تسبب في غيابه عن مباراة فيوتشر في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتذيل فريق البنك الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز بعدما فشل في حصد أي نقاط حتى الآن حيث تعرض للهزيمة في خمس مباريات أمام كل من طلائع الجيش والزمالك وبيراميدز وإنبى وفيوتشر.