بالخطوات، طريقة الحذف النهائي لحساب تليجرام

يرغب عدد من مستخدمى تطبيق “تليجرام” في حذف حساباتهم من التطبيق لأسباب خاصة بهم، ويبحثون عن طريقة؛ لذلك نقدم خلال السطور التالية طريقة حذف حساب تليجرام، سواء من الهاتف أو من متصفح الإنترنت.

حذف حساب تليجرام

- من المؤكد أنه مع حذف حساب تليجرام ستُحذف جميع المُحادثات، والرسائل، والوسائط، والمجموعات التي استخدمها المُستخدم نهائيًّا، ولا يُمكن استرجاعها بعد حذف الحساب وبعد حذف المستخدم الحساب لن يتمكّن من استرجاعه مرة أخرى.

- لا يقدم تليجرام خاصية حذف الحساب مباشر من التطبيق، وذلك حفاظا على منع الحذف بالخطأ، ولكن يمكن ان يتم الحذف عبر خاصية التدمير الذاتى بمدد زمنية محددة، وذلك من خلال:

- الدخول إلى تطبيق تليجرام والضغط على الثلاثة خطوط المتوازية والموجودة بجانب كلمة تليجرام في أعلى يسار الصفحة.

- الضغط على خيار الإعدادات (Settings). النقر على الخصوصية والأمان (Privacy and Security)ثم التمرير للأسفل للوصول لعنوان حذف حسابي (Delete my account)، ثم الضغط على خيار إن تغيبت لمدّة (If away for entry).

- اختيار أقل مدّة لحذف الحساب نهائيًّا من القائمة الظاهرة وهي شهر واحد، ثم الخروج من التطبيق مع العلم أنه عند القيام بطريقة التدمير الذاتي لن يُحذف الحساب نهائيًّا فورًا، بل سيتم الانتظار المدة المُحددة، ثم يُحذف الحساب، كما يجب عدم الدخول إلى الحساب خلال تلك الفترة إطلاقًا.

كما يمكن من خلال الإلغاء عبر المتصفح من خلال الدخول إلى صفحة الغاء الحساب بالتليجرام من المتصفح ثم إدخال رقم الهاتف المُرتبط بالحساب المُراد حذفه نهائيًا في خانة (Your Phone Number).

- الضغط على كلمة التالي (Next) ثم الانتظار لحين وصول رسالة على الحساب المستخدم في تطبيق تيليجرام بالهاتف تحتوي على رمز مرور لإكمال إجراءات الحذف النهائي للحساب.

العودة إلى المتصفح

- الذهاب للتطبيق وفتحه ثم نسخ الرمز.

- العودة إلى المُتصفح، ثم لصق رمز المرور في خانة (Confirmation code box)، ثم الضغط على تسجيل الدخول (Sign In) لتسجيل الدخول.

- الضغط على خيار تعطيل الحساب (Deactivate account) من ضمن الثلاثة خيارات الظاهرة.

- الضغط على زر تم (Done) لحذف الحساب نهائيًّا. الضغط على أيقونة نعم، أرغب بحذف حسابي (Yes، delete my account).

وتليجرام هو تطبيق للتراسل الفوري، حرّ ومجانيّ ومفتوح المصدر جزئيًا ومتعدد المنصات ويُركز على الناحية الأمنية.

مستخدمو تليجرام يمكنهم تبادل الرسائل بإمكانية تشفير عالية بما في ذلك الصور والفيديوهات والوثائق حيثُ يدعم كافّة الملفات وبدأ في عام 2013 كتطبيق صغير يركز على المراسلة الآمنة وتطور منذ ذلك الحين إلى منصة تضم أكثر من 500 مليون مستخدم. يُعد تيليجرام الآن ضمن قائمة أكثر 10 تطبيقات يتم تنزيلها واستخدامها حول العالم للبقاء على اتصال مع الأصدقاء.