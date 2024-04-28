الأحد 28 أبريل 2024
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اقتصاد

أخطروا الموزعين، انخفاض كبير بأسعار سيارات جيلي بالأسواق خلال أبريل، وقائمة بالسعر الجديدة

سيارة جيلي، فيتو
سيارة جيلي، فيتو

سيارات جيلي، أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية جيلي، أسعار سيارات جيلي في السوق المصري، بعد تراجع أسعار سيارتها لأول مرة خلال عام 2024، وشمل الانخفاض سيارات جيلي كول راي 2024 ألفيس ليفت الجديدة.

 

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية جيلي، كافة الموزعين والتجار بالتخفيضات الجديدة على أسعار سيارات جيلي كول راي 2024 ألفيس ليفت الجديدة نرصدها في التقرير التالي:

 

أسعار جيلي كول راي 2024 ألفيس ليفت الجديدة 

كمفورت مليون و210 آلاف جنيه بدلًا من مليون و349 ألفًا و900 جنيه.

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بريميوم مليون و290 ألف جنيه بدلًا من مليون و434 ألف جنيه

سبورت مليون و435 ألف جنيه بدلًا من مليون و584 ألفًا و900 جنيه

سبورت بلس مليون و1500 ألف جنيه بدلًا من مليون و659 ألفًا و900 جنيه.

 

مواصفات محركات جيلي كولراي الجديدة 

زودت سيارة جيلي كولراي 2024 الجديدة بمحرك توربيني 4 سلندرات، وسعة 1500 سي سي؛ بقوة 174 حصانًا، و290 نيوتن متر عزم دوران متَّصِل بناقل حركة أوتوماتيكي Dual Clutch بـ 7 نقلات، مصمم لإطلاق العنان لرغبة العملاء في مغامرة مذهلة بروح شابة وتصميمات داخلية وخارجية جريئة.

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