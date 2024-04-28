مياه معدنية بالبراز، فضيحة جديدة تضرب شركة نستله بعد كارثة لبن نيدو وسيريلاك

شركة نستله، أمرت الحكومة الفرنسية شركة بيرييه للمياه المعدنية بتدمير مليوني زجاجة من مياهها الفوارة التي يزعم أنها ملوثة ببكتيريا البراز، حسبما ذكرت وكالة الصحة العامة.

فضائح شركة نستله

وتواجه شركة نستله السويسرية العملاقة للأغذية عدة مشكلات بسبب فضائح مستمرة تتعلق بمياه بيرييه حيث تحقق السلطات الفرنسية في طرق تنقية غير قانونية مزعومة في شركة المياه الفرنسية التابعة لشركة نستله.

وقالت وكالة الصحة الفرنسية في وثيقة إن السلطات الصحية طلبت من نستله ووترز فرانس تدمير كل إنتاج بيرييه في الفترة من 10 إلى 14 مارس من أحد مصادرها بالقرب من نيم.

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وقالت نستله في بيان إنه تم تدمير ما يقرب من مليوني زجاجة كإجراء احترازي.

وقالت الشركة إن زجاجات بيرييه في المتاجر آمنة.

تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر، أمرت السلطات الإقليمية شركة نستله ووترز فرنسا بتعليق الإنتاج على الفور في أحد مصادرها بالقرب من نيم، وفق تقرير في وكالة فرانس برس.

فضيحة تعقيم المياه

من جهة أخرى، فتح مدعون فرنسيون في يناير تحقيقا في أساليب تعقيم المياه.

واعترفت الشركة بأنها قامت بتعقيم المياه باستخدام مصابيح الأشعة فوق البنفسجية وتصفية الكربون وغيرها من الوسائل غير المسموح بها للمياه المعدنية "الطبيعية".

وبدأ ممثلو الادعاء تحقيقًا في يناير بعد أن تم الكشف عن أن الشركة استخدمت طرق تنقية غير مصرح بها، بما في ذلك مصابيح الأشعة فوق البنفسجية وفلاتر الكربون، على المياه المصنفة على أنها مياه معدنية طبيعية. وهذه الطرق غير مسموح بها بموجب اللوائح الفرنسية لهذه الفئة.

وقالت هيئة الصحة إنه بعد عمليات فحص جديدة أعيد تصنيف بعض مصادر المياه في شرق وجنوب فرنسا على أنها مياه صالحة للشرب من خلال المعالجة.

وقالت وكالة الصحة الفرنسية: "قبل عمليات الإغلاق هذه، تم التعامل مع مستجمعات المياه هذه بطريقة احتيالية من قبل المشغل".

وأبلغ أنطوان دي سانت أفريك، المدير العام لشركة الأغذية الفرنسية دانون، خلال الاجتماع السنوي لمساهمي الشركة يوم الخميس الماضي أن مصادر المياه المعدنية الطبيعية تواجه الآن مراقبة صارمة للغاية.

نيدو وسيريلاك مخالفة كبيرة لشركة نستله

والأسبوع الماضي كشف تحقيق موسع عن مخاطر محتملة لمنتجات شركة "نستله" من لبن الأطفال خصوصًا بالدول النامية في إفريقيا وآسيا.

التحقيق الذي أثار عاصفة من الفضائح حول منتجات نستله، أكبر شركة استهلاكية في العالم، أجرته شركة "ببلك آي"، وأظهرت نتائجه أنَّ اثنين من أكثر منتجات الأطفال شيوعًا من شركة "نستله" في الهند، وهما حليب "نيدو" و"سيريلاك"، يحتويان على مستويات عالية وخطيرة من السكر المضاف.

وأفاد القائمون على التحقيق المتعلق بمنتجات نستله، بوجود اختلافات في محتوى السكر بين المنتجات المباعة في الدول النامية والمتقدمة.

تقرير ببلك آي يرصد مخاطر لبن نيدو

وحسب تقرير شركة " ببلك آي" فإن طريقة تصنيع شركة نستله لحليب الأطفال في العديد من دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية تتضمن إضافة المزيد من السكر والعسل إلى حليب الأطفال ومنتجات الحبوب، ويعتبر هذا انتهاكًا مباشرًا للمبادئ الدولية القياسية المعتمدة للوقاية من السمنة والأمراض المزمنة الأخرى.

وأشارت نتائج التحقيق حول نستله، إلى أن جميع منتجات سيريلاك للأطفال بأنواعها الخمسة عشر في الهند تحتوي في المتوسط على ما يقرب من 3 غرامات من السكر لكل حصة. بينما تبلغ في إثيوبيا 5 غرامات. وفي تايلاند والسنغال، تبلغ كمية السكر المضاف لكل حصة ما يقرب من 6 جرامات، بينما يتم بيع منتج مماثل بدون سكر مضاف في البلدان المتقدمة بما في ذلك ألمانيا والمملكة المتحدة وسويسرا.

نستله تسلط الضوء على الفيتامينات وتتجاهل السكر

وأوضح تحقيق الشركة، أن نستله اعتادت تسليط الضوء بشكل بارز على الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأخرى الموجودة في منتجاتها باستخدام الصور المثالية، فإنها ليست شفافة عندما يتعلق الأمر بالسكر المضاف، وصف العديد من خبراء الصحة هذه الممارسة بأنها إدمانية وخطيرة وغير ضرورية.

وأوضح عالم الأوبئة والأستاذ في قسم التغذية بجامعة بارايبا الفيدرالية في البرازيل، رودريجو فيانا، أن "هذا الأمر يمثل قلق كبير، لا ينبغي إضافة السكر إلى الأطعمة المقدمة للأطفال الرضع والأطفال الصغار لأنه قد يسبب ضررًا، وهو منتج غير ضروري ويؤدي إلى الإدمان بشدة".

وتضمّن التقرير أيضًا انتقادات شديدة من عالم منظمة الصحة العالمية نايجل رولينز ضد المعايير المزدوجة المتبعة في محتوى السكر في حليب الأطفال الذي يباع في البلدان المرتفعة الدخل والمتوسطة أو منخفضة الدخل.

ومع ظهور التحقيق، أكد المتحدث باسم نستله الهند، أن الشركة باعتبارها علامة تجارية عالمية، تتصرف بشكل كامل وفقًا لجميع اللوائح المحلية والمعايير الدولية، وقد اتخذت بالفعل خطوة نحو خفض السكريات المضافة عبر مجموعة حبوب الأطفال الخاصة بها بنسبة تصل إلى 30٪ خلال الخمس سنوات الماضية.