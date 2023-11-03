خبراء يحللون لـ فيتو محاور خطاب حسن نصر الله: دبلوماسية تفوح منها رائحة البارود

خطاب حسن نصر الله، خلق حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ما بين مؤيد اعتبره يميل إلى لغة العقل والدبلوماسية ويعكس نضوج فى تفكير حزب الله، ورافض يراه جاء خالى المضمون المعنوي، ولا يحمل من العبارات العسكرية ما يثلج الصدور، لتلطيف نار الغضب العربي المتوقدة بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.

فيتو ناقشت عددا من الخبراء المصريين والعرب لتوضيح الجوانب الإيجابية والسلبية فى خطاب السيد كما يلقبونه فى حزب الله الذي يتولى أمانته.. فهل حمل حسن نصر الله، فى جعبة كلماته تهديدات عسكرية.. أم اختار الجنوح للحلول الدبلوماسية؟

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5 رسائل للداخل والخارج، خبير لبناني يحلل لـ فيتو خطاب حسن نصر الله

علق محمد سعيد الرز، الباحث والمحلل السياسي اللبناني، علي خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الجمعة، والذي يعد الأول منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وقال الرز: تضمنت كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله 5 رسائل.

خبير لبناني لـ فيتو عن خطاب حسن نصر الله: قرار الحرب ليس في يد حزب الله

من جانبه قال الخبير السياسي والكاتب الصحفي اللبناني، فادي عاكوم: إنه بالتركيزعلى مضمون خطاب حسن نصر الله، يلاحظ أمرين رئيسين، أولا التركيز على فتح جميع الجبهات وليس فقط الجبهة اللبنانية، وتحدث عن جبهات العراق وسوريا واليمن وغيرها من الجبهات الموالية لإيران.

باحثة سورية: خطاب حسن نصر الله سياسي بالمقام الأول وعسكري حين اللزوم

اعتبرت الخبيرة السورية والباحثة فى الشئون الإقليمية، سمر رضوان، إن خطاب حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني، سياسي بالمقام الأول وعسكري حين اللزوم.

خبيرة تحلل لغة خطاب حسن نصر الله، عناوين سياسية لصراع بالنقاط على الطريقة الفيتنامية

ردت أكاديمية سورية على الانتقادات الموجهة ضد خطاب حسن نصر الله، بعدما اعتبره البعض جاء مخيبا للآمال وتمنوا إعلانه الحرب على إسرائيل.

خبير عسكري لـ فيتو: خطاب حسن نصر الله يحمل تهديدات لأمريكا وإسرائيل

قال اللواء نصر سالم، الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي: إن خطاب حسن نصر الله يوجه رسالة رادعة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من خطورة استمرار العدوان على غزة.

خبير استراتيجي: حزب الله لن يدخل حربا مع إسرائيل إلا في هذه الحالة

وقال الدكتور طارق فهمي، الخبير الاستراتيجي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن تصريحات حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني كشفت بشكل عام ما تعرض له قطاع غزة على مدى 30 يوما من الاعتداءات الاسرائيلية، وسقوط آلاف الضحايا فى غزة أمام أعين الدول الأوربية، التي تصم الأذان وتغمض العيون عن تلك الجرائم، بل أن الاتهامات التي وجهت بأن حماس تقطع رؤوس الأسرى لم يكن عليه دليل، وبالتالي لابد من محاسبة أمريكا على جرائمها باعتبارها الشيطان الأكبر الذي يقف وراء كل المجازر التي تحدث بالعالم.

رفعت سيد أحمد: خطاب حسن نصر الله يحمل تهديدا صريحا وواضحا لأمريكا وإسرائيل

من جانبه قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجى والمفكر القومي: إن خطاب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني بالغ الأهمية ومفصلي، خاصة وأنه يأتي بعد فترة غياب طويلة عن التصريحات، حيث حمل الخطاب تهديدا صريحا وواضحا لأمريكا وإسرائيل بتدخل حزب الله بشكل مباشر بصواريخه التي تصل إلى 150 ألف صاروخ حال محاولة القضاء على حماس.

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