باحثة سورية: خطاب حسن نصر الله سياسي بالمقام الأول وعسكري حين اللزوم

اعتبرت الخبيرة السورية والباحثة فى الشئون الإقليمية، سمر رضوان، إن خطاب حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني، سياسي بالمقام الأول وعسكري حين اللزوم

خطاب حسن نصر الله اليوم

وأضافت سمر رضوان الباحثة فى الشأن الإقليمي، إن خطاب أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، جاء في خضم وضع سياسي وعسكري معقد للمنطقة عمومًا وفلسطين ولبنان خصوصًا، وهو عامةً خطاب ككل خطابات السيد نصر الله، والتي عادةً ما يبدأها بذكر الشأن الداخلي اللبناني ثم يعرّج على المواقف الدولية والإقليمية.

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وتابعت في تصريح لـ"فيتو"، لنبدأ مع الولايات المتحدة أولًا، خاصة مع إرسالها لحاملات الطائرات وزرعها في البحر المتوسط والتي هي أساسًا رسالة تهديد لحزب الله كشف عنها حسن نصر الله، وقد قال الأمريكيون في أكثر من مناسبة: أنهم سيردون على أي تدخل وبالفعل تم ضرب سوريا على ما أسموه قواعد إيرانية فيها، بالتالي، للولايات المتحدة ذكرى مشؤومة في الثمانينات عندما تم ضرب قوات المارينز الأمريكية وقتل المئات منهم، وتهديد نصر الله لهم سيعيد لهم هذا الواقع إلى الأذهان، وفي حرب يوليو/ تموز 2006 أسقط حزب الله بارجة إسرائيلية ما يعني أن العدة المعدة للاستهداف وضربهم إن حدث أي طارئ هي صحيحة ومؤكدة.

خطاب حسن نصر الله أشار إلى الشارع العربي

بالتالي، إن أرادت واشنطن تجنيب مصالحها التعرض للخطر عليها أن تنهي عدوان من أعطته الضوء الأخضر، وهذا سيتحدد على المدى المنظور، لأن الشارع العربي اليوم أمام مسألة حياة أو موت ولن يقبل بعد ذلك بأنصاف الحلول رغم فاتورة الدم العالية.

خطاب حسن الله سياسي فى المقام الأول

وهذا يعني أن خطاب حسن نصر الله، سياسي بالمقام الأول، وعسكري حين اللزوم، لأن عملية طوفان الأقصى هي مخطط فلسطيني لم تشرك به حماس أيًا من الدول التابعة لمحور المقاومة، لذلك لبنان تساعد في تخفيف الضغط عن غزة في الشمال، لكنها ليست شريك في هذه الحرب إلا إن تطورت وهذا مبحث آخر.

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وبالمجمل، أوصل الخطاب رسائل تحذيرية لإسرائيل وأميركا، وقد تلقوها، المدني مقابل المدني والعسكري مقابل العسكري، والمقاومة الإسلامية اللبنانية على أهبة الاستعداد لأي سيناريو خاصة فيما يتعلق بالتعرض للقرى اللبنانية وخاصة مدنييها، مع الإشارة ووفق متابعة الإعلام الإسرائيلي هناك خشية كبيرة من فتح جبهة الشمال بشكل موسع، فضلًا عن خلو المستوطنات الشمالية من ساكنيها، وهذه تتعلق بعقيدة الوطنية، فلا الأرض أرضهم ولا البلد لهم، ومن أول رصاصة غادر الجميع، لذلك التعويل اليوم على المقاومة الفلسطينية لتكمل ما بدأته لأن الجميع يعلم أن اتخاذها هكذا قرار كان من ضمن بنوده أنها وحيدة فيه وعليها العمل وفق هذا الواقع.