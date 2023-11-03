حسن نصر الله: كل الخيارات مطروحة على الجبهة اللبنانية

حسن نصر الله، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن كل الخيارات مطروحة على الجبهة اللبنانية.

كما قال حسن نصر الله، خلال خطابه اليوم الجمعة، إنه رغم التهديدات بقصف لبنان وحزب الله: جاهزون لكل الاحتمالات والفرضيات المقبلة.

Advertisements

كلمة حسن نصر الله اليوم

ووجه حسن نصر الله، رسالة إلى أمريكا قائلا: التهديد لنا وللمقاومة لن يجدي نفعا.

كذلك وجه حسن نصرالله، التحية إلى كل الذين تضامنوا مع غزة، وتظاهروا على مستوى العالم وتحديدًا السواعد اليمنية والعراقية التي دخلت إلى قلب المعركة مع إسرائيل.

وتابع حسن نصر الله، أن عملية طوفان الأقصى كانت عملا بطوليا متقنا أدى إلى حدوث زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي على الكيان الإسرائيلي.

زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي على الكيان الإسرائيلي

وشدد حسن نصر الله، على أن عملية طوفان الأقصى كان لها تداعيات ستترك آثارها على مستقبل إسرائيل، ومهما فعلت خلال الشهر الذي مضى فلن تستطيع على الإطلاق أن تغير من نتائج عملية طوفان الأقصى.

وأكد نصر الله، أن عملية طوفان الأقصى كشفت عن كثير من الحقائق، وأهمها الوهن والضعف الذي يصيب دولة الاحتلال الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها أوهن من بيوت العنكبوت.

وأوضح حسن نصر الله، أن الشعوب العربية أدركت حقيقة العدو الإسرائيلي، وفشلت أجندات الإعلام الدولية وبعضها عربيا فى دفع الشعوب نحو التطبيع وظهر ذلك جليا فى مصر والأردن وتونس وغيرها من الدول العربية، التي انتفضت شعوبها فى وجه المحتل وخرجت إلى الشوارع تضامنا مع غزة.