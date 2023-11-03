الجمعة 03 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

حسن نصر الله يهاجم أجندة التطبيع مع إسرائيل في المنطقة ويشيد بالمصريين

نصر الله، فيتو
نصر الله، فيتو

 حسن نصر الله، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن عملية طوفان الأقصى نفذتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بالمشاركة مع باقي فصائل المقاومة الأخرى في غزة، وتكتمت المقاومة الفلسطينية على تحضيرات العملية.

حسن نصر الله يؤكد تكتم المقاومة على طوفان الأقصى

وأضاف حسن نصر الله، أن العملية لم تكن تخدم أجندة إقليمية أو دولية، ولم تأتِ بهدف تحريك الملف النووي الإيراني كما يزعم البعض، مشددا على أنها عملية -طوفان الأقصى- لخدمة الملفات الفلسطينية مائة بالمائة.

وقال حسن نصر الله، في كلمته اليوم الجمعة، إن عملية طوفان الأقصى كان قرارها وتنفيذها فلسطيني 100 % واحتفظوا بالسرية على تنفيذ العملية عن باقي حركات المقاومة فى المنطقة.

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ووجه حسن نصرالله، أمين عام حزب الله اللبناني، التحية إلى كل الذين تضامنوا مع غزة، وتظاهروا على مستوى العالم وتحديدًا السواعد اليمنية والعراقية التي دخلت إلى قلب المعركة مع إسرائيل.

وتابع حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، في كلمته اليوم الجمعة، أن عملية طوفان الأقصى كان عملا بطوليا متقنا أدى إلى حدوث زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي على  الكيان الإسرائيلي.

حسن نصر الله يكشف نتائج عملية طوفان الأقصى

وشدد نصر الله، على أن عملية طوفان الأقصى كان لها تداعيات ستترك أثارها على مستقبل إسرائيل، ومهما فعلت خلال الشهر الذي مضى فلن تستطيع على الإطلاق أن تغير من نتائج عملية طوفان الأقصى.

وأكد نصر الله، أن عملية طوفان الأقصى كشفت عن كثير من الحقائق، وأهمها الوهن والضعف الذي يصيب دولة الاحتلال الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها أوهن من بيوت العنكبوت.

حسن نصر الله يفضح أجندة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي 

وأكد حسن الله، أن الشعوب العربية أدركت حقيقة العدو الإسرائيلي، وفشلت أجندات الإعلام الدولية وبعضها عربيا فى دفع الشعوب نحو التطبيع وظهر ذلك جليا فى مصر والأردن وتونس وغيرها من الدول العربية، التي انتفضت شعوبها فى وجه المحتل وخرجت إلى الشوارع تضامنا مع غزة.

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حسن نصر الله: معركة طوفان الأقصى أصبحت ممتدة في أكثر من جبهة وساحة

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