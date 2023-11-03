خبير لبناني لـ فيتو عن خطاب حسن نصر الله: قرار الحرب ليس في يد حزب الله

خطاب حسن نصر الله، قال الخبير السياسي والكاتب الصحفي اللبناني، فادي عاكوم: إنه بالتركيزعلى مضمون خطاب حسن نصر الله، يلاحظ أمرين رئيسين، أولا التركيز على فتح جميع الجبهات وليس فقط الجبهة اللبنانية، وتحدث عن جبهات العراق وسوريا واليمن وغيرها من الجبهات الموالية لإيران.



خطاب حسن نصر الله اليوم



وأضاف الخبير اللبناني فادي عاكوم، فى تصريح خاص لـ"فيتو"، يلاحظ أن خطاب نصر الله حمل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بأن كل الجبهات ستشتعل إن لم يتم وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.



وأكد عاكوم، أنه ربما لأول مرة في تاريخ خطابات حسن نصر الله و حزب الله، يوجد فتح باب لهدنة تهدف لخلق حل سياسي لكون التهديد يأتي مترافقا بأبواب لوقف المعارك.



وأوضح الخبير اللبناني، أنه عندما ذكر حسن نصر الله في خطابه الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أكد أن جميع المواقع يتم دكها في وقت واحد، وهذا لم يحدث فعليا، إلا مرة واحدة فقط ولم يحدث كل يوم.

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رسالة حسن نصر الله إلى أمريكا وإسرائيل



وأشار فادي عاكوم، إلى أن رسالة حسن نصر الله إلى إسرائيل و الولايات المتحدة الأمريكية، أنه في حال عدم توقف العدوان على غزة فإنه سيتم مهاجمة كل المواقع الإسرائيلية على الحدود مع لبنان.

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ورأي عاكوم، أن حزب الله يغامر بالشعب اللبناني الذي يعاني من أزمات اقتصادية، مشيرا إلى أن اللبنانيين لا يمكنهم فى تلك الفترة تحمل الفاتورة الاقتصادية للحرب، خاصة فاتورة النزوح من المناطق الجنوبية.

حسن نصر الله، فيتو



وأوضح، أن الحرب مع إسرائيل سيكون لها انعكاسات سلبية كبيرة على حزب الله في الداخل اللبناني، لما تحمله من انعكاسات سلبية كبيرة على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في بيروت.



وشدد، على أن خطاب حسن نصر الله يشير إلى أن هناك تصاعد سياسي كبير بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ويكشف مضمون خطابه أن قرار الحرب ليس بيد حزب الله.

وهدد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، في كلمته اليوم الجمعة خلال احتفالية تكريم الشهداء، أمريكا من خطورة استمرار العدوان على غزة، مؤكدا أنه ينذر باندلاع حرب إقليمية الخاسر الأكبر فيها أمريكا ومصالحها في المنطقة.

وذكر حسن نصر الله، في كلمته اليوم أنه منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى، وصلته رسائل وتحذيرات أمريكية لحزب الله بأن الطائرات الأمريكية هي التي ستقوم بقصف مواقع الحزب.

نصر الله يتهم أمريكا بدعم الحرب على غزة

وقال حسن نصر الله إن كل الاحتمالات مفتوحة في جبهة لبنان وكل الخيارات مطروحة في التعامل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وشدد نصر الله على أن حزب الله أعد كل العدة لمواجهة الأساطيل الأمريكية، مذكرا واشنطن بالخروج المذل من أفغانستان.

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