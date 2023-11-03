خبير استراتيجي: حزب الله لن يدخل حربا مع إسرائيل إلا في هذه الحالة

حسن نصر الله ، قال الدكتور طارق فهمي، الخبير الاستراتيجي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن تصريحات حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني كشفت بشكل عام ما تعرض له قطاع غزة على مدى 30 يوما من الاعتداءات الاسرائيلية، وسقوط آلاف الضحايا أمام أعين الدول الأوربية، التي تصم الأذان وتغمض العيون عن تلك الجرائم، بل أن الاتهامات التي وجهت بأن حماس تقطع رؤوس الأسرى لم يكن عليه دليل، وبالتالي لابد من محاسبة أمريكا على جرائمها باعتبارها الشيطان الأكبر الذي يقف وراء كل المجازر التي تحدث بالعالم.

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تصريحات نصر الله حرب كلامية

وأكد في تصريح لـ فيتو أن تصريحات نصر الله حرب كلامية، والإعلان أن حزب الله دخل الحرب منذ 8 أكتوبر لم يكن بصورة واضحة، وبالتالي فهو يلعب سياسة وإسرائيل فهمت الرسالة من خلال تصريح نتنياهو بقوله: على حزب الله ألا يخطيء تجاهنا أو توجيه البوصلة ناحية إسرائيل وهذا معناه أن هناك توازن حذر ومحسوب، متابعا: في كل الأحوال ليس تصريحات نصر الله ليست إعلان حرب من جانب حزب الله.

حزب الله لن يدخل المواجهة المباشرة

وأضاف الخبير الاستراتيجي، أن نصرالله يسعى لإمساك العصا من النصف، لكن الواضح ان الحزب لن يدخل فى حرب أو مواجهة مع إسرائيل إلا اذا ارتبط الأمر بالأوضاع في مزارع شبعا، وبالتالي نحن أمام تحدي كبير، فحزب الله لن يدخل في مواجهة إلا إذا اضطر للدفاع عن مصالحه.

كلمة حسن نصر الله اليوم

ويذكر أن حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله،قال إن كل الخيارات مطروحة على الجبهة اللبنانية.

كما قال حسن نصر الله، خلال خطاب،ه اليوم الجمعة، إنه رغم التهديدات بقصف لبنان وحزب الله: جاهزون لكل الاحتمالات والفرضيات المقبلة.

ووجه حسن نصر الله، رسالة إلى أمريكا قائلا: التهديد لنا وللمقاومة لن يجدي نفعا.

كذلك وجه حسن نصرالله، التحية إلى كل الذين تضامنوا مع غزة، وتظاهروا على مستوى العالم وتحديدًا السواعد اليمنية والعراقية التي دخلت إلى قلب المعركة مع إسرائيل.

وتابع حسن نصر الله، أن عملية طوفان الأقصى كانت عملا بطوليا متقنا أدى إلى حدوث زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي على الكيان الإسرائيلي.

زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي على الكيان الإسرائيلي

وشدد حسن نصر الله، على أن عملية طوفان الأقصى كان لها تداعيات ستترك آثارها على مستقبل إسرائيل، ومهما فعلت خلال الشهر الذي مضى فلن تستطيع على الإطلاق أن تغير من نتائج عملية طوفان الأقصى.

وأكد نصر الله، أن عملية طوفان الأقصى كشفت عن كثير من الحقائق، وأهمها الوهن والضعف الذي يصيب دولة الاحتلال الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها أوهن من بيوت العنكبوت.

وأوضح حسن نصر الله، أن الشعوب العربية أدركت حقيقة العدو الإسرائيلي، وفشلت أجندات الإعلام الدولية وبعضها عربيا فى دفع الشعوب نحو التطبيع وظهر ذلك جليا فى مصر والأردن وتونس وغيرها من الدول العربية، التي انتفضت شعوبها فى وجه المحتل وخرجت إلى الشوارع تضامنا مع غزة.