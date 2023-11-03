رفعت سيد أحمد: خطاب حسن نصر الله يحمل تهديدا صريحا وواضحا لأمريكا وإسرائيل

حسن نصر الله، قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجى والمفكر القومي: إن خطاب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني بالغ الأهمية ومفصلي، خاصة وأنه يأتي بعد فترة غياب طويلة عن التصريحات، حيث حمل الخطاب تهديدا صريحا وواضحا لأمريكا وإسرائيل بتدخل حزب الله بشكل مباشر بصواريخه التي تصل إلى 150 ألف صاروخ حال محاولة القضاء على حماس.

خطاب نصر الله حمل رسائل أخرى فى الخفاء

وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن الخطاب يحمل رسائل أخرى في الخفاء، قام بها حزب الله بالتنسيق مع حزب الله والجهاد الفلسطيني بغزة، وهذه الرسائل تشير إلى أن حزب الله سيوسع من عملياته بشمال فلسطين خلال الأيام المقبلة، وكأن الخطاب هو أمر تحريك أوسع دون أن يصل للحظة الكبرى، وهي لحظة الحرب الإقليمية، وبالتالي ننتظر توسيعا أكبر لجغرافية العمليات العسكرية لحزب الله قريبا.

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نصر الله يسير على خط دقيق للغاية

وتابع المفكر القومي: لابد أن نأخذ في حساباتنا أن حسن نصر الله يسير على خط دقيق للغاية، وهو أن هناك مجتمعا لبنانيا به مشاكل داخلية وفرقاء من الدروز والمسلمين السنة والمسيحيين لا يريدون الدخول فى المعركة، خاصة وأن لديهم مصالح اقتصادية مع إسرائيل، ودخول حزب الله للحرب معناه إمكانية تعرض لبنان لما تتعرض له غزة، ففي كل الأحوال حسن نصر الله بين نارين نار المشاكل الداخلية وتعقيداتها وعملائها، والنار الثانية التزام وطني لـ غزة، وبالتالي هو اختار الحل الوسط من خلال الدعم الخفي وغير المعلن للمقاومة بالأسلحة والمساعدات المالية، وأيضا فتح الجبهة بالتدرج وتوسيع الجبهة محكوم بالأوضاع في غزة.

كلمة حسن نصر الله اليوم

ويذكر ان حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبنانى، قال إن كل الخيارات مطروحة على الجبهة اللبنانية.





كما قال حسن نصر الله، خلال خطابه اليوم الجمعة، إنه رغم التهديدات بقصف لبنان وحزب الله: جاهزون لكل الاحتمالات والفرضيات المقبلة.







ووجه حسن نصر الله، رسالة إلى أمريكا قائلا: التهديد لنا وللمقاومة لن يجدي نفعا.

كذلك وجه حسن نصرالله، التحية إلى كل الذين تضامنوا مع غزة، وتظاهروا على مستوى العالم وتحديدًا السواعد اليمنية والعراقية التي دخلت إلى قلب المعركة مع إسرائيل.



وتابع حسن نصر الله، أن عملية طوفان الأقصى كانت عملا بطوليا متقنا أدى إلى حدوث زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي على الكيان الإسرائيلي.



زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي على الكيان الإسرائيلي



وشدد حسن نصر الله، على أن عملية طوفان الأقصى كان لها تداعيات ستترك آثارها على مستقبل إسرائيل، ومهما فعلت خلال الشهر الذي مضى فلن تستطيع على الإطلاق أن تغير من نتائج عملية طوفان الأقصى.



وأكد نصر الله، أن عملية طوفان الأقصى كشفت عن كثير من الحقائق، وأهمها الوهن والضعف الذي يصيب دولة الاحتلال الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها أوهن من بيوت العنكبوت.



وأوضح حسن نصر الله، أن الشعوب العربية أدركت حقيقة العدو الإسرائيلي، وفشلت أجندات الإعلام الدولية وبعضها عربيا فى دفع الشعوب نحو التطبيع وظهر ذلك جليا فى مصر والأردن وتونس وغيرها من الدول العربية، التي انتفضت شعوبها فى وجه المحتل وخرجت إلى الشوارع تضامنا مع غزة.