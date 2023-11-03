السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

رفعت سيد أحمد: خطاب حسن نصر الله يحمل تهديدا صريحا وواضحا لأمريكا وإسرائيل

رفعت سيد احمد،فيتو
رفعت سيد احمد،فيتو

حسن نصر الله، قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجى والمفكر القومي: إن خطاب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني بالغ الأهمية ومفصلي، خاصة وأنه يأتي بعد فترة غياب طويلة عن التصريحات، حيث حمل الخطاب تهديدا صريحا وواضحا لأمريكا وإسرائيل بتدخل حزب الله بشكل مباشر بصواريخه التي تصل إلى 150 ألف صاروخ حال محاولة القضاء على حماس.

 

 

خطاب نصر الله حمل رسائل أخرى فى الخفاء

 

وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن الخطاب يحمل رسائل أخرى في الخفاء، قام بها حزب الله بالتنسيق مع حزب الله والجهاد الفلسطيني بغزة، وهذه الرسائل تشير إلى أن حزب الله سيوسع من عملياته بشمال فلسطين خلال الأيام المقبلة، وكأن الخطاب هو أمر تحريك أوسع دون أن يصل للحظة الكبرى، وهي لحظة الحرب الإقليمية، وبالتالي ننتظر توسيعا أكبر لجغرافية العمليات العسكرية لحزب الله قريبا.

 

Advertisements

 

 

نصر الله يسير على خط دقيق للغاية

 

وتابع المفكر القومي: لابد أن نأخذ في حساباتنا أن حسن نصر الله يسير على خط دقيق للغاية، وهو أن هناك مجتمعا لبنانيا به مشاكل داخلية وفرقاء من الدروز والمسلمين السنة والمسيحيين لا يريدون الدخول فى المعركة، خاصة وأن لديهم مصالح اقتصادية مع إسرائيل، ودخول حزب الله للحرب معناه إمكانية تعرض لبنان لما تتعرض له غزة، ففي كل الأحوال حسن نصر الله بين نارين نار المشاكل الداخلية وتعقيداتها وعملائها، والنار الثانية التزام وطني لـ غزة، وبالتالي هو اختار الحل الوسط من خلال الدعم الخفي وغير المعلن للمقاومة بالأسلحة والمساعدات المالية، وأيضا فتح الجبهة بالتدرج وتوسيع الجبهة محكوم بالأوضاع في غزة.

 

 

كلمة حسن نصر الله اليوم 

ويذكر ان حسن نصر الله،  الأمين العام لحزب الله اللبنانى، قال إن كل الخيارات مطروحة على الجبهة اللبنانية. 



كما قال حسن نصر الله، خلال خطابه اليوم الجمعة، إنه رغم التهديدات بقصف لبنان وحزب الله: جاهزون لكل الاحتمالات والفرضيات المقبلة.


 

ووجه حسن نصر الله، رسالة إلى أمريكا قائلا: التهديد لنا وللمقاومة لن يجدي نفعا.
كذلك وجه حسن نصرالله، التحية إلى كل الذين تضامنوا مع غزة، وتظاهروا على مستوى العالم وتحديدًا السواعد اليمنية والعراقية التي دخلت إلى قلب المعركة مع إسرائيل.
 

وتابع حسن نصر الله، أن عملية طوفان الأقصى كانت عملا بطوليا متقنا أدى إلى حدوث زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي على الكيان الإسرائيلي.


زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي على الكيان الإسرائيلي
 

وشدد حسن نصر الله، على أن عملية طوفان الأقصى كان لها تداعيات ستترك آثارها على مستقبل إسرائيل، ومهما فعلت خلال الشهر الذي مضى فلن تستطيع على الإطلاق أن تغير من نتائج عملية طوفان الأقصى.
 

وأكد نصر الله، أن عملية طوفان الأقصى كشفت عن كثير من الحقائق، وأهمها الوهن والضعف الذي يصيب دولة الاحتلال الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها أوهن من بيوت العنكبوت.
 

وأوضح حسن نصر الله، أن الشعوب العربية أدركت حقيقة العدو الإسرائيلي، وفشلت أجندات الإعلام الدولية وبعضها عربيا فى دفع الشعوب نحو التطبيع وظهر ذلك جليا فى مصر والأردن وتونس وغيرها من الدول العربية، التي انتفضت شعوبها فى وجه المحتل وخرجت إلى الشوارع تضامنا مع غزة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حسن نصر الله حزب الله المقاومة الفلسطنية حماس إسرائيل

مواد متعلقة

النص الكامل لخطاب حسن نصر الله: تلقينا تهديدات من أمريكا.. خففنا الضغط على غزة.. وعلى العرب وقف تصدير النفط وطرد السفراء

5 رسائل للداخل والخارج، خبير لبناني يحلل لـ فيتو خطاب حسن نصر الله

حسن نصر الله: كل الخيارات مطروحة على الجبهة اللبنانية

حسن نصر الله يكشف خطة حزب الله لمساندة المقاومة الفلسطينية

الأكثر قراءة

سري للغاية، وثائق تكشف استعداد دولة عربية لحرب محتملة في المنطقة

استبعاد الشناوي ومعلول والشحات وأكرم توفيق من قائمة الأهلي أمام المقاولون غدا

سادس دولة تعلن سحب سفيرها لدى دولة الاحتلال

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون في الدوري غدا

أخبار الفن اليوم: شقيق أحمد داش يحتفل بخطبته.. وتفاصيل الاعتداء على الفنانة نادين الراسي

يدكِ ملطخة بالدماء، وزيرة خارجية كندا تتعرض لموقف محرج بسبب دعم الاحتلال (فيديو)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

عمرو أديب عن سلاح المقاطعة: فيه عمال غلابة تم الاستغناء عنهم واللي بيتأثر المواطن المصري

Advertisements

منوعات

المزيد

خدمات ترفيهية تقدمها شركات الطيران للمسافرين

تعرف على خطوط المواصلات من وإلى معرض القاهرة للنقل الذكي

مفيش أحلى من الفلاحي.. حكاية أم رحمة مع الفطير المشلتت والعيش البلدي(فيديو)

فتح باب التقدم في الدورة الـ 28 من سيمبوزيوم أسوان للنحت، اعرف الشروط

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 3-11-2023

أنظمة سداد الطرح الجديد لشقق الإسكان

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري مساء الجمعة 3-11-2023

المزيد

انفوجراف

شارك في العدوان الثلاثي على مصر.. ما هو لواء جفعاتي الذي كبدته المقاومة الفلسطينية خسائر فادحة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المرأة المجهولة في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة والاستقرار الأسري

متى يتحقق وعد الله بالانتصار على اليهود؟ الشعراوي وابن باز وابن عثيمين يجيبون

أدعية مستحبة للمولود الجديد

المزيد
الجريدة الرسمية