الجمعة 03 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

حسن نصر الله: نحذر من حرب إقليمية ومستعدون لمواجهة أمريكا

حزب الله،فيتو
حزب الله،فيتو

 حسن نصر الله، هدد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، في كلمته اليوم الجمعة خلال احتفالية تكريم الشهداء، أمريكا من خطورة استمرار العدوان على غزة، مؤكدا أنه ينذر باندلاع حرب إقليمية الخاسر الأكبر فيها أمريكا ومصالحها في المنطقة.

حسن نصر الله يهدد أمريكا

وذكر حسن  نصر الله، في كلمته اليوم أنه منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى، وصلته رسائل وتحذيرات أمريكية لحزب الله بأن الطائرات الأمريكية هي التي ستقوم بقصف مواقع الحزب.  

نصر الله يتهم أمريكا بدعم الحرب على غزة 

وقال حسن نصر الله إن كل الاحتمالات مفتوحة في جبهة لبنان وكل الخيارات مطروحة في التعامل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. 
وشدد نصر الله على أن حزب الله أعد كل العدة لمواجهة الأساطيل الأمريكية، مذكرا واشنطن  بالخروج المذل من أفغانستان.

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وقال حسن نصر الله إن أمريكا هي الداعم الحقيقي للحرب على غزة وهي التي تدعم إسرائيل في مجلس الأمن، مشيرا إلى أن تل أبيب مجرد أداة تنفيذ فقط. 

حزب الله، فيتو 


وأضاف نصر الله:" إن أمريكا هي الشيطان الأكبر والمسؤول عن كل المجازر في القرنين الماضي والحاضر"
وتابع نصر الله:" أن عمليات حزب الله على حدود لبنان تستهدف معدات وآليات ومواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي".

حزب الله، فيتو 


وأضاف أن نصر الله أن حزب الله يخوض معركة منذ 8 أكتوبر ولكنها مختلفة تماما عن العمليات السابقة التي نفذها الحزب ضد إسرائيل.
وأكد نصر الله أن حزب الله خفف جزءا من القوات الإسرائيلية التي كانت ستستخدم في مهاجمة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجبهة اللبنانية جذبت ثلث جيش الاحتلال نحوها.

وقال نصر الله أن نصف القدرات البحرية الإسرائيلية موجودة في البحر المتوسط قبالة سواحل لبنان، وربع القوات الجوية ونصف قوات الدفاع الجوي من صواريخ الباتريوت  موجه نحو الأراضي اللبنانية.

الحرب على غزة، فيتو 


ووجه حسن نصرالله، التحية الى كل الذين تضامنوا مع غزة، وتظاهروا على مستوى العالم وتحديدًا السواعد اليمنية والعراقية التي دخلت إلى قلب المعركة مع إسرائيل.
وتابع حسن نصر الله، أن عملية طوفان الأقصى كان عملا بطوليا متقنا أدى إلى حدوث زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي على  الكيان الإسرائيلي.

وشدد نصر الله، على أن عملية طوفان الأقصى كان لها تداعيات ستترك أثارها على مستقبل إسرائيل، ومهما فعلت خلال الشهر الذي مضى فلن تستطيع على الإطلاق أن تغير من نتائج عملية طوفان الأقصى.

وأكد نصر الله، أن عملية طوفان الأقصى كشفت عن كثير من الحقائق، وأهمها الوهن والضعف الذي يصيب دولة الاحتلال الإسرائيلية، مشيرا إلى انها أوهن من بيوت العنكبوت.

وأكد حسن نصر الله، أن الشعوب العربية أدركت حقيقة العدو الإسرائيلي، وفشلت أجندات الإعلام الدولية وبعضها عربيا فى دفع الشعوب نحو التطبيع وظهر ذلك جليا فى مصر والأردن وتونس وغيرها من الدول العربية، التي انتفضت شعوبها فى وجه المحتل وخرجت إلى الشوارع تضامنا مع غزة.

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حسن نصر الله: كل الخيارات مطروحة على الجبهة اللبنانية

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