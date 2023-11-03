السبت 04 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

خبير عسكري لـ فيتو: خطاب حسن نصر الله يحمل تهديدات لأمريكا وإسرائيل

نصر الله، فيتو
نصر الله، فيتو

خطاب حسن نصر الله، قال اللواء نصر سالم، الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي: إن خطاب حسن نصر الله يوجه رسالة رادعة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من خطورة استمرار العدوان على غزة.


خطاب نصر الله يحمل تهديدا لأمريكا وإسرائيل

 
وأشار الخبير العسكري إلى أن تهديد  نصر الله يأتي في وقت تزداد فيه المخاوف الأمريكية والإسرائيلية، من فتح جبهات جديدة بعيدا عن قطاع غزة.


وأكد نصر سالم،  أن الضربات والمناوشات التي يقوم بها حزب الله اللبناني على  الحدود مع إسرائيل، تشكل ضغطا كبيرا على جيش الاحتلال.


ونوه نصر سالم، إلى أن حزب الله يمتلك القدرات العسكرية لتوجيه ضربات موجعة للمصالح الأمريكية والقوات الإسرائيلية، فهو يمتلك قدرات صاروخية كبيرة بأعداد تصل إلى 150 ألف صاروخ.


وفي وقت سابق من اليوم هدد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، في كلمته خلال احتفالية تكريم الشهداء، أمريكا من خطورة استمرار العدوان على غزة، مؤكدا أنه ينذر باندلاع حرب إقليمية الخاسر الأكبر فيها أمريكا ومصالحها في المنطقة.

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حسن نصر الله يهدد أمريكا

وقال  حسن  نصر الله، إنه منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى، وصلته رسائل وتحذيرات أمريكية لحزب الله بأن الطائرات الأمريكية هي التي ستقوم بقصف مواقع الحزب.  

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وأضاف  حسن نصر الله إن كل الاحتمالات مفتوحة في جبهة لبنان وكل الخيارات مطروحة في التعامل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. 
وجاء في خطاب حسن نصر الله  أن حزب الله أعد كل العدة لمواجهة الأساطيل الأمريكية، مذكرا واشنطن  بالخروج المذل من أفغانستان.

حزب الله اللبناني، فيتو 

واتهم الأمين العام لحزب الله اللبناني، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها المسؤولة بشكل كامل عن العدوان الإسرائيلي على غزة.

نصر الله يكشف خطة حزب الله لسحب جزء كبير من جيش الاحتلال 


وقال حسن نصر الله إن أمريكا هي الداعم الحقيقي للحرب على غزة وهي التي تدعم إسرائيل في مجلس الأمن، مشيرا إلى أن تل أبيب مجرد أداة تنفيذ فقط.


وأضاف نصر الله:" إن أمريكا هي الشيطان الأكبر والمسؤول عن كل المجازر في القرنين الماضي والحاضر"


وتابع نصر الله:" أن عمليات حزب الله على حدود لبنان تستهدف معدات وآليات ومواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي".
 

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النص الكامل لخطاب حسن نصر الله: تلقينا تهديدات من أمريكا.. خففنا الضغط على غزة.. وعلى العرب وقف تصدير النفط وطرد السفراء

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5 رسائل للداخل والخارج، خبير لبناني يحلل لـ فيتو خطاب حسن نصر الله

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