الإثنين 30 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

ظهور نادر لأمين عام حزب الله حسن نصر الله يربك الحسابات العسكرية (فيديو)

حسن نصر الله، فيتو
حسن نصر الله، فيتو

انتشر مقطع فيديو خلال الساعات الماضية، يرصد ظهورا نادرا للأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، الأمر الذي أثار عديد من التكهنات.

ظهور نادر لـ حسن نصر الله 

ووفق شبكة "سي إن إن" أثار مقطع فيديو قصير مدته 12 ثانية، يرصد ظهور، حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، وهو يمر أمام لافتة عليها شعار حزب الله، قبل أن ينظر سريعًا إلى اللافتة ويواصل سيره.

 

لا يحمل الفيديو طابعًا زمنيًا بشأن توقيت تصويره، وصفت وسائل إعلام لبنانية الفيديو بأنه "ظهور غير رسمي"، كونه لم يتم توزيعه عن طريق الأذرع الإعلامية التابعة لحزب الله، بينما قال معلقون: إن قناة "موثوقة" على تلجرام نشرت الفيديو.

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مقطع ظهور نصر الله يربك الحسابات 

وأثار الفيديو تكهنات وتساؤلات حول ما قد يحمله ترويجه من رسائل يريد حزب الله إرسالها، وركز البعض على مظهر وحركة حسن نصرالله.

حزب الله يسقط طائرة إسرائيلية

وكان قد أعلن حزب الله اللبناني، في وقت سابق اليوم، أنه أسقط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب شرق لبنان بعد استهدافها بصاروخ أرض جو.

وبحسب “رويترز” فإن الطائرة المسيرة سقطت داخل الأراضي التي تحتلها إسرائيل، يأتي هذا التصعيد بعد العمليات التي تقوم بها قوات الاحتلال تجاه بعد المناطق الحدودية اللبنانية.

 استهداف موقع السماقة الإسرائيلي في مزارع شبعا

وكان حزب الله قد أعلن استهداف موقع السماقة الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة، ‏بالأسلحة التي أسماها بالمناسبة، كاشفا عن وقوع إصابات مباشرة في الموقع المستهدف.

حزب الله يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية جنوب شرق لبنان

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