5 رسائل للداخل والخارج، خبير لبناني يحلل لـ فيتو خطاب حسن نصر الله

حسن نصر الله، علق محمد سعيد الرز، الباحث والمحلل السياسي اللبناني، علي خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الجمعة، والذي يعد الأول منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وقال الرز: تضمنت كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله 5 رسائل:

5 رسائل في كلمة حسن نصر الله اليوم

الرسالة الأولي: موجهة إلي بيئة وجمهور المقاومة لتشجيعهم وتقوية إرادتهم، وذلك عندما تحدث عن الشهادة وأهميتها.

الرسالة الثانية: كانت موجهة إلي القوي غير اللبنانية، مشددا أنه أشار إلي أن لا حزب الله ولا فصائل المقاومة ولا حتي إيران كانت علي علم بمعركة طوفان الاقصي لا تنفيذا ولا تخطيطا ولا مشاركة.

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الرسالة الثالثة: تضمنت التأكيد علي الدخول فعلا إلي المعركة للمساندة من خلال فتح المعركة في جنوب لبنان بشكلها المحدود في الثامن من أكتوبر أي بعد يوم واحد من طوفان الأقصى.. وهذه المعركة أعطاها حسن نصر الله أهمية علي أساس أنها حيدت ثلث القوات الإسرائيلية عن الذهاب إلى غزة، وجعلها مستنفرة تجاه جنوب لبنان، بالإضافة إلي إخلاء المستوطنات من سكانها.

الرسالة الرابعة: تحدث حسن نصر الله عن أن كل الخيارات مفتوحة، وكل الاحتمالات مطروحة، وهي بالتالي متعلقة بأمرين:

1- مسار العدوان علي قطاع غزة وتطوراته.

2- سلوك إسرائيل تجاه لبنان ومستقبل حركة حماس.. بمعني أنه إذا وجد أن تطور المعركة في غزة سيؤدي إلي القضاء علي حركة حماس فأنه سيدخل المعركة، وايضا إذا هاجمت اسرائيل مواقع مدنية في لبنان فهو سيرد وقال ذلك صراحة "مدني مقابل مدني".

الرسالة الخامسة: وجهها حسن نصر الله إلى الولايات المتحدة وإلى أساطيلها وحاملات طائراتها في البحر، حينما قال: أعددنا لهم العدة ومستعدون للمواجهة.

نوع من أنواع الحرب الدبلوماسية والسياسية

وأوضح المحلل السياسي اللبناني أن هذه الرسائل الخمسة، تعد نوعا من أنواع الحرب الدبلوماسية والسياسية، أكثر من كونها تحركا علي الأرض، مشيرا إلي أن عملية إنهاء الحرب في قطاع غزة أصبحت مهمة عربية شاملة بل وأصبحت عالمية ايضا.

وتابع الرز: "أما بالنسبة لتوسيع الحرب علي لبنان من قبل إسرائيل، فاعتقد أنها ليست واردة، لأنهم أكدوا أنهم لا يريدون توسيع الحرب علي الجبهة الشمالية لهم، وبالتالي هي عملية ضغط سياسي وتهديد من قبل حسن نصر الله، فمن يريد أن يدخل الحرب لا يعلنها في خطاب جماهيري بل تكون خطوة مفاجئة.

وعن توقيت الخطاب، أكد الرز أن كلمة حسن نصر الله تأتي بعد التطورات التي جرت في غزة خلال الأسابيع القليلة السابقة، والتي أثبتت أنه لم يتحقق اي إنجاز عسكري إسرائيلي أو حتي هدف سياسي في قطاع غزة.

وأضاف المحلل السياسي اللبناني: "تبين أن إسرائيل لم تحقق أي هدف، والفضل في ذلك يعود إلي التحرك العربي الذي قادته مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنع أي عمليات تهجير للشعب الفلسطيني ولطرح موضوع حل الدولتين.