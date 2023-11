HBO تعرض ملخصا حصريا للإعلام والنقاد للموسم الثاني من House Of The Dragon

House of the Dragon، أعلنت شبكة قنوات HBO، عن موعد عرض الموسم الثاني من مسلسلها الشهير، House of the Dragon، حيث سيتوافر للمشاهدة حصريا عبر شبكتها، في صيف العام المقبل 2024.

وعرضت شبكة قنوات HBO، ملخص ترويجي حصري للإعلام، والنقاد، للموسم الثاني من مسلسل آل التنين - House of the Dragon، فيما لم يتم الكشف عن أي أحداث أو تفاصيل تخص أحداث المسلسل للجمهور.

انتهاء تصوير الموسم الثاني House of the Dragon

أعلنت شبكة قنوات HBO، رسميا عن انتهاء تصوير حلقات الجزء الثاني من مسلسل House of the Dragon.

فيما كشف الممثل البريطاني إيوان ميتشل، في تصريحات صحفية عن المدة التي استغرقها، تصوير الموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon.

وأوضح إيوان ميتشل، أن تصوير مسلسل House of the Dragon استمر تصويره لمدة ثمانية أشهر.

فيما قال ريان كوندال كاتب السيناريو الشهير، وأحد صناع مسلسل House of the Dragon، أن فريق العمل يفكر جديا في إنهاء المسلسل بعد الموسم الثالث أو الرابع على أقصى تقدير.

وذكر كوندال، أن العمل على الموسم الثالث من مسلسل HOUSE OF THE DRAGON، سيبدأ مباشرة بعد الانتهاء من تصوير الموسم الثاني، ولن ينتظر فريق العمل عرض الموسم الثاني على الشاشة، مثلما حدث في الموسم الأول.

تفاصيل الموسم الثاني لمسلسل House of the Dragon

الموسم الثاني من المسلسل الشهير House of the Dragon، يتكون من ٨ حلقات فقط، ليكون أصغر بحلقتين من الموسم الأول، والذي بلغ عدد حلقاته ١٠ حلقات.

وجاء قرار خفض عدد حلقات الموسم الثاني لـ ٨ حلقات فقط، وفقًا للحبكة الدرامية لأحداث الموسم الثاني، وليس لتخفيض عمليات الإنتاج كما أشيع في عدد من المواقع الإخبارية.

أكثر مسلسل تم تحميل بطريقة غير قانونية

وذكرت تقارير صحفية أن مسلسل House of the Dragon، أكثر مسلسل تم تحميله بطريقة غير قانونية، عبر مواقع القرصنة على الإنترنت في عام ٢٠٢٢.

كما أن معظم حلقات المسلسل، تم تسريبها على الإنترنت قبل موعد عرضها الرئيسي، وهو ما أثر على أرقام مشاهدات الحلقات.

موسم ثانٍ للمسلسل

وأعلن فريق عمل مسلسل House of the Dragon رسميا عن موسم ثاني، وجاءت هذه الخطوة سريعة، نسبيًا بعد عرض الحلقة الأولى للمسلسل، والتي وصلت لـ 10 ملايين مشاهد بين عشية وضحاها، وهو رقم قياسي لـ HBO، ومتكافئ تقريبًا مع العرض الأول لمسلسل Game of Thrones الموسم السادس.

وأفادت شبكة قنوات HBO، أنه في الأيام التي تلت ذلك، ارتفعت نسبة مشاهدة الحلقة الأولي إلى 20 مليون مشاهد في الولايات المتحدة عبر الأنظمة الأساسية الخطية وعند الطلب وHBO Max.

وقال فرانشيسكا أورسي نائب الرئيس التنفيذي لبرمجة HBO: "نحن فخورون بما أنجزه فريق House of the Dragon بأكمله في الموسم الأول.. لقد خاض فريق العمل وطاقم العمل لدينا تحديًا هائلًارتجاوز كل التوقعات، حيث قدموا عرضًا أثبت نفسه بالفعل كبرنامج تلفزيوني يجب مشاهدته.. شكرًا جزيلًا لـ المؤلف المشارك والمنتج التنفيذي جورج آر.آر.مارتن والمؤلف المشارك ومقدم العرض ريان كوندال وميجيل سابوشنيك، لقيادتنا في هذه الرحلة.. لا يمكننا أن نكون أكثر حماسًا لمواصلة إحياء الملحمة الملحمية لـ House Targaryen مع الموسم الثاني".

عالم مشابه لمارفل

وكشف الكاتب الشهير جورج مارتن عن رغبته في بناء عالم كامل من المسلسلات والأفلام القائمة حول مسلسله الأشهر Game of Thrones، وقال في تصريحات صحفية: "أريد بناءعالم لـ Game of Thrones مثل مارفل".

وجاءت تصريحات جورج مارتن بعد النجاح الساحق للحلقة الأولى من مسلسل House of the Dragon، وهو أول عمل مشتق من مسلسل Game of Thrones.

تكلفة ضخمة لمسلسل House of the Dragon

مسلسل House Of The Dragon كلّف أكثر من 200 مليون دولار لإنتاجه، وهو ما يعد رقم ضخم جدا سواء في عالم التلفاز أو السينما.

ويحكي مسلسل House of the Dragon قصة حرب أهلية وحشية دارت بين الفصائل المتنافسة من سلالة تارجيريان، عندما كانت في أوج قوتها، وهو مبني على كتاب جورج آر آر مارتن Fire & Blood، ويبدو أنه يمكن أن يكون شيئًا مميزًا للغاية.

وشارك كاتب مسلسل House of the Dragon جورج مارتن، كيف قدم العرض إلى قنوات HBO في عام 2016، وكيف كان مسلسل صراع العروش هو الأكثر نجاحًا في تاريخ الشبكة، وكانوا يريدون المزيد، ولهذا السبب وافقت الشبكة على فكرة تنفيذ مسلسل جديد مشتق عنه.

وذكر جورج مارتن أن موفقة شبكات HBO على إنتاج المسلسل منطقية، لأن المسلسل الجديد مليء بالدراما، بينما تتقاتل الفصائل المتنافسة على العرش الحديدي، سيقاتل الأخوة الأشقاء، وسيتحارب الأحباء وبالطبع ستتقاتل التنانين.

وتابع جورج مارتن أن House of the Dragon مبني على Fire & Blood، والذي أطلق عليه كتاب "التاريخ المزيف"، إنها ليست رواية حيث يتم سرد القصة من البداية إلى النهاية، وإنما هي محاولة لتأريخ تلك الحقبة من الزمن بقصص متضاربة.

وحصل مارتن على فكرة سرد قصة ذات وجهات نظر متضاربة منذ سنوات عديدة أثناء إجراء بحث لكتاب عن الصحافة.

وكشف مارتن، عن وجود اختلافات بين المسلسل الجديد والكتاب الذي بني عليه أحداثه، حيث يحتوي المسلسل على تفاصيل مختلفة لشخصية فيسريس تارجيريان، والتي يلعبها الممثل بادي كونسيدين.

شبكة قنوات HBO

وتشتهر مجموعة قنوات HBO، بإنتاجها لعدد من المسلسلات الضخمة التي حققت شهرة ونجاح كبير حول العام، من أهمها مسلسل 'Game of Thrones'، والذي صنف كأفضل مسلسل تلفزيوني في السنوات الأخيرة، وHBO شبكة تلفزيونية أمريكية تابعة لإعلام تايم وارنر، وتقدم الشبكة خدمتي تلفزيون مدفوعتي الأجر لأكثر من 40 مليون مشترك أمريكي، ومن بين الخدمات التي تقدمها الشركة هناك خدمات الفيديو حسب الطلب، كما أن HBO متعاقدة مع عدد من القنوات حول العالم لبيع سلسلة من البرامج التلفزيونية لأكثر من 150 بلدًا.