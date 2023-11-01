الخميس 02 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مدير مفوضية حقوق الإنسان المستقيل يخرج عن صمته ويفضح إسرائيل

كريج مخيبر، فيتو
كريج مخيبر، فيتو

قال مدير مفوضية حقوق الإنسان المستقيل كريج مخيبر إنه شاهد ضغوطا وتحركات إسرائيلية من أجل إسكات مسؤولين أمميين وانتهاكات إسرائيل في بلدة "حوارة" كشفت العجز الأممي.

وأشار في تصريحات تلفزيونية إلى أن مطلب الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين لم يعد واقعيا، وما تم توثيقه من انتهاكات إسرائيلية يرقى لجرائم ضد الإنسانية.

 توثق جرائم الحرب

وكان وزير العدل الفلسطيني محمد شلادة، قال في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية” إن السلطة الفلسطينية توثق جرائم الحرب التي تقوم بها القوات الإسرائيلية بقطاع غزة، لملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.

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انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف أن المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق فوري شامل بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وارتكابها جــرائم حــرب طبقا لاتفاقية جنيف وكذلك استخدامها أسلحة محرمة دوليا في عدوانها على الشعب الفلسطيني.

إســرائيل تمارس جريمة

وأشار إلى أن الاحتلال يرتكب أبشع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وأن إســرائيل تمارس جريمة فصل عنصري ضد سكان قطاع غزة وهي جريمة ضد الإنسانية.

إلقاء أكثر من عشرة آلاف قذيفة 

وكان وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، قد اعترف بإلقاء أكثر من عشرة آلاف قذيفة على غزة، زاعما أن قواته قضت على قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حركة حماس.

معركة غزة

وأضاف وزير دفاع الاحتلال: معركتنا في غزة لن تكون قصيرة ونتقدم فيها تدريجيا، ونواصل إعادة تقييم إستراتيجيتنا أولا بأول، زاعما أنه أمام المقاومة الفلسطينية خياران إما الموت أو الاستسلام ولا خيار ثالث أمامها وزعم وزير دفاع جيش الاحتلال:"نحن نتقدم حسب المخطط وحماس تتلقى ضربات قاسية وآلاف الأهداف تم القضاء عليها".

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غزة حقوق الإنسان إسرائيل الإنسانية العدل المحكمة الجنائية

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